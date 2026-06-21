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21 de junio de 2026

CIRUGÍAS BARIÁTRICAS AUMENTARON 37% EN UN AÑO Y ESPECIALISTAS INSISTEN EN LA IMPORTANCIA DEL SEGUIMIENTO MÉDICO

​Cerca de 2.400 procedimientos fueron realizados durante el último año en la red Interclínica. Expertos señalan que estas intervenciones requieren preparación, acompañamiento multidisciplinario y cambios de hábitos a largo plazo.

CIRUGÍAS

Las cirugías bariátricas continúan al alza en Chile. Según datos entregados por Interclínica, durante el último año se realizaron cerca de 2.400 procedimientos en su red de establecimientos, lo que representó un aumento de 37% respecto del período anterior.

Entre las técnicas más utilizadas, el bypass gástrico registró un crecimiento de 46%, mientras que la gastrectomía en manga aumentó 31%. Las mayores alzas se observaron en establecimientos ubicados en La Calera y Arica, aunque el incremento se extendió a distintas zonas del país.

Especialistas advierten que estas intervenciones no constituyen una solución inmediata para la obesidad. El doctor Nicolás Solano, cirujano bariátrico de Los Carrera Interclínica, explicó que la cirugía forma parte de un tratamiento más amplio que requiere preparación médica, apoyo psicológico, seguimiento clínico y una participación activa del paciente.

La obesidad es considerada una enfermedad crónica y multifactorial, asociada a factores genéticos, metabólicos, psicológicos y ambientales. Por ello, los pacientes deben someterse a evaluaciones médicas, nutricionales y psicológicas antes de acceder a una intervención quirúrgica, además de exámenes destinados a detectar enfermedades asociadas.

Los especialistas también destacan que el período posterior a la cirugía es fundamental para mantener los resultados en el tiempo. La adaptación alimentaria, los controles médicos periódicos, la suplementación vitamínica y el acompañamiento profesional son parte del proceso que permite enfrentar los desafíos posteriores al procedimiento.


LISTAS DE ESPERA

SOCIEDAD CHILENA DE CIRUGÍA PLÁSTICA COORDINA ACCIONES CON MINSAL PARA APOYAR LA REDUCCIÓN DE LISTAS DE ESPERA ONCOLÓGICAS

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