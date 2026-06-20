GOBIERNO CREA MESA INTERMINISTERIAL POR EL EMPLEO Y FIJA META DE 50 MIL NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO EN CUATRO MESES

El Gobierno anunció la creación de la Mesa Interministerial por el Empleo, una instancia de coordinación encabezada por los ministerios de Economía, Trabajo y Mujer y Equidad de Género, junto a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. La iniciativa tiene como objetivo impulsar acciones concretas para enfrentar el escenario laboral que afecta a más de 940 mil personas desempleadas en el país.

Durante la presentación, las autoridades informaron que la meta es generar 50 mil nuevos puestos de trabajo en los próximos cuatro meses. El plan pondrá especial atención en la situación de las mujeres, cuya tasa de desocupación alcanzó el 10,5% en el trimestre móvil febrero-abril, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La mesa también abordará la situación de los jóvenes entre 15 y 25 años, grupo que registra una tasa de desempleo de 22,8% en el mismo período. Las autoridades señalaron que las dificultades de inserción laboral y el acceso al empleo formal son algunos de los factores que explican estas cifras.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, afirmó que la iniciativa busca entregar respuestas frente a la situación laboral que enfrentan miles de familias. Por su parte, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, indicó que los equipos ministeriales sostendrán reuniones semanales para coordinar medidas y avanzar en el cumplimiento de la meta propuesta.

Las autoridades también destacaron la necesidad de fortalecer el trabajo con municipios y gobiernos regionales para ampliar las oportunidades laborales en distintos territorios. Entre las regiones con mayores tasas de desempleo figuran Valparaíso, Biobío y Metropolitana, por lo que la coordinación local será parte de la estrategia impulsada por la nueva mesa de trabajo.

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