COLMEVET REITERA SU RECHAZO A LAS CARRERAS DE GALGOS Y EXIGE LA DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 16° DE LA LEY 20.380

"(...) Toda discusión legislativa que involucre animales debe partir de la base de que estos son seres sintientes, capaces de experimentar dolor, estrés y sufrimiento, y no simples bienes u objetos de recreación (...) insistimos que las leyes que se elaboren o modifiquen en esta materia deben incorporar siempre el bienestar animal como criterio central y no negociable, sin vacíos ni excepciones que habiliten prácticas contrarias a este principio, independientemente del contexto cultural, deportivo o económico en que se enmarquen".

El Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet), en su calidad de referente técnico en salud y bienestar animal, reitera su rechazo categórico a las carreras de perros galgos, práctica que provoca graves e injustificados daños físicos y psicológicos en los canes. Así lo hemos sostenido como gremio en las sucesivas discusiones parlamentarias sobre la materia, respaldando nuestra posición con evidencia científica y no en consideraciones de otra índole.

Representantes de la Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas de Colmevet, han comparecido en distintas instancias legislativas, como por ejemplo, las Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, ambas abocadas al proyecto que modifica la Ley de Protección Animal (Ley 20.380) para prohibir y sancionar las carreras de galgos. En dichas sesiones, especialistas del Colegio en bienestar animal, patología clínica, medicina interna y etología expusieron evidencia científica sobre las particularidades físicas y conductuales de esta raza frente a este tipo de exigencia física, además de antecedentes sobre la evolución de la regulación internacional en la materia. Con ello, Colmevet hemos entregado a los legisladores herramientas técnicas que permitan fundamentar la discusión en criterios objetivos de bienestar animal, más allá de la sola opinión pública.

A partir de este caso, como Colegio Médico Veterinario de Chile hemos planteado, como postura técnica, la necesidad de derogar el artículo 16° de la Ley 20.380, que actualmente exceptúa de la normativa a deportes con animales como el rodeo, las corridas de vaca y el movimiento a la rienda. Para el Colegio, el caso de las carreras de galgos ilustra de manera concreta un problema estructural de la ley: ninguna actividad que involucre animales debería quedar exenta de fiscalización solo por su origen cultural o deportivo. En consecuencia, hemos llamado a derogar dicha excepción y a fortalecer la ley con un reglamento que permita sancionar de manera efectiva los incumplimientos.

Como principio general, sostenemos que toda discusión legislativa que involucre animales debe partir de la base de que estos son seres sintientes, capaces de experimentar dolor, estrés y sufrimiento, y no simples bienes u objetos de recreación. En ese sentido, insistimos que las leyes que se elaboren o modifiquen en esta materia deben incorporar siempre el bienestar animal como criterio central y no negociable, sin vacíos ni excepciones que habiliten prácticas contrarias a este principio, independientemente del contexto cultural, deportivo o económico en que se enmarquen.

Recordamos que en países como Argentina (Ley 27.330) y Uruguay (decreto N° 431/018) ya han prohibido las carreras de perros. Así, evidenciamos que la derogación de exenciones como la del artículo 16° es plenamente viable y coherente con los estándares internacionales de bienestar animal. Como Colegio Médico Veterinario de Chile, reafirmamos nuestra disposición a continuar colaborando técnicamente con el Congreso en esta y otras discusiones legislativas vinculadas a la protección animal.