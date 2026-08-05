Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO-336x336-gif
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

5 de agosto de 2026

COLMEVET REITERA SU RECHAZO A LAS CARRERAS DE GALGOS Y EXIGE LA DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 16° DE LA LEY 20.380

El Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet), en su calidad de referente técnico en salud y bienestar animal, reitera su rechazo categórico a las carreras de perros galgos, práctica que provoca graves e injustificados daños físicos y psicológicos en los canes.

colmevetgalgos

"(...) Toda discusión legislativa que involucre animales debe partir de la base de que estos son seres sintientes, capaces de experimentar dolor, estrés y sufrimiento, y no simples bienes u objetos de recreación (...)  insistimos  que las leyes que se elaboren o modifiquen en esta materia deben incorporar siempre el bienestar animal como criterio central y no negociable, sin vacíos ni excepciones que habiliten prácticas contrarias a este principio, independientemente del contexto cultural, deportivo o económico en que se enmarquen".

 

El Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet), en su calidad de referente técnico en salud y bienestar animal, reitera su rechazo categórico a las carreras de perros galgos, práctica que provoca graves e injustificados daños físicos y psicológicos en los canes. Así lo hemos sostenido como gremio en las sucesivas discusiones parlamentarias sobre la materia, respaldando nuestra posición con evidencia científica y no en consideraciones de otra índole.

 

Representantes de la Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas de Colmevet, han comparecido en distintas instancias legislativas, como por ejemplo, las Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, ambas abocadas al proyecto que modifica la Ley de Protección Animal (Ley 20.380) para prohibir y sancionar las carreras de galgos. En dichas sesiones, especialistas del Colegio en bienestar animal, patología clínica, medicina interna y etología expusieron evidencia científica sobre las particularidades físicas y conductuales de esta raza frente a este tipo de exigencia física, además de antecedentes sobre la evolución de la regulación internacional en la materia. Con ello, Colmevet hemos entregado a los legisladores herramientas técnicas que permitan fundamentar la discusión en criterios objetivos de bienestar animal, más allá de la sola opinión pública.

 

A partir de este caso, como Colegio Médico Veterinario de Chile hemos planteado, como postura técnica, la necesidad de derogar el artículo 16° de la Ley 20.380, que actualmente exceptúa de la normativa a deportes con animales como el rodeo, las corridas de vaca y el movimiento a la rienda. Para el Colegio, el caso de las carreras de galgos ilustra de manera concreta un problema estructural de la ley: ninguna actividad que involucre animales debería quedar exenta de fiscalización solo por su origen cultural o deportivo. En consecuencia, hemos llamado a derogar dicha excepción y a fortalecer la ley con un reglamento que permita sancionar de manera efectiva los incumplimientos.

 

Como principio general, sostenemos que toda discusión legislativa que involucre animales debe partir de la base de que estos son seres sintientes, capaces de experimentar dolor, estrés y sufrimiento, y no simples bienes u objetos de recreación. En ese sentido, insistimos  que las leyes que se elaboren o modifiquen en esta materia deben incorporar siempre el bienestar animal como criterio central y no negociable, sin vacíos ni excepciones que habiliten prácticas contrarias a este principio, independientemente del contexto cultural, deportivo o económico en que se enmarquen.

 

Recordamos que en países como Argentina (Ley 27.330) y Uruguay (decreto N° 431/018) ya han prohibido las carreras de perros. Así, evidenciamos que la derogación de exenciones como la del artículo 16° es plenamente viable y coherente con los estándares internacionales de bienestar animal. Como Colegio Médico Veterinario de Chile, reafirmamos nuestra disposición a continuar colaborando técnicamente con el Congreso en esta y otras discusiones legislativas vinculadas a la protección animal.

jkaiser

PRESIDENTE PARTIDO NACIONAL LIBERTARIO JOHANNES KAISER DEFIENDE INDULTO A CARABINEROS Y CUESTIONA LAS PENSIONES DE GRACIA OTORGADAS A CONDENADOS POR EL ESTALLIDO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

SIETE AÑOS DE CÁRCEL A HOMBRE QUE RECIBIÓ 25 KILOS DE DROGA POR ENCOMIENDA EN PUNTA ARENAS

Leer Más

El acusado fue detenido el 12 de mayo de este año, luego de retirar dos cajas desde una sucursal de FedEx ubicada en avenida Enrique Abello.

El acusado fue detenido el 12 de mayo de este año, luego de retirar dos cajas desde una sucursal de FedEx ubicada en avenida Enrique Abello.

condenadodrogasencomienda
nuestrospodcast
fondodemedios

SEREMI DE GOBIERNO DESTACA APROBACIÓN DEL CORE QUE DA PASO A LA ADJUDICACIÓN DEL FONDO DE MEDIOS 2026

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
colmevetgalgos

COLMEVET REITERA SU RECHAZO A LAS CARRERAS DE GALGOS Y EXIGE LA DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 16° DE LA LEY 20.380

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
seremimineria

SEREMI DE MINERÍA ANUNCIA PLAN PARA FORMALIZAR A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE ORO Y ATRAER PODER COMPRADOR DE ENAMI A MAGALLANES

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO-336x336-gif
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
casino hydra spa
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Cuenta Pública Participativa en Magallanes 2026 (4)

APODERADOS DE PUNTA ARENAS PARTICIPARON EN CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA DE LA JUNJI

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250