Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

30 de julio de 2026

SEREMI LORENA DÍAZ LOAIZA SOBRE LA CUENTA PÚBLICA NACIONAL DE SU CARTERA “LA MINISTRA CATALINA PAROT HABLÓ A LAS REGIONES Y AL VALIOSO PATRIMONIO FISCAL DE TODOS LOS CHILENOS”

En su Cuenta Pública Participativa 2026, realizada en Tomé, la ministra de Bienes Nacionales relevó el fuerte componente regional de la gestión tales como el trabajo intersectorial, la transferencia de terrenos para vivienda y potenciar el desarrollo económico mediante licitación de inmuebles fiscales, que dejan el 65% de lo recaudado en los Gobiernos Regionales.

cuentapublicabbnn

​Transformar al Ministerio de Bienes Nacionales en un gestor estratégico del territorio, capaz de movilizar el patrimonio fiscal para contribuir a la seguridad, el crecimiento económico y generar nuevas oportunidades para las personas. Ése fue uno de los principales ejes de la Cuenta Pública Participativa 2026 que la ministra Catalina Parot, junto al subsecretario Javier Peró, encabezó este martes en la comuna de Tomé, Región del Biobío.

 
La secretaria regional de Bienes Nacionales, Lorena Díaz Loiza, destacó la Cuenta Pública ministerial, precisando que se expuso la gestión registrada entre abril del 2025 y mayo del presente año, y las principales medidas impulsadas por la nueva administración para fortalecer la gestión de un patrimonio fiscal compuesto por 33.358 inmuebles y 42,4 millones de hectáreas, equivalentes a cerca del 56% del territorio nacional.

 
La autoridad regional hizo ver que, tal como se expresó, “Aysén y Magallanes concentran un 23,16% de esa superficie con un alto porcentaje de suelo rural que tiene atributos para la conservación, el turismo, la ciencia y la educación.”

 
Rol de las regiones

 
La cuenta pública tuvo un marcado acento regional tendiente a generar inversión, vivienda, seguridad y mejores oportunidades para las personas. La seremi Díaz Loaiza destacó esta visión de trabajo “mandatada por el Presidente de la República, José Antonio Kast, dando lugar a variadas salidas a terreno que afianzaron el trabajo intersectorial para el ordenamiento territorial, la aplicación del D.L. N° 2.695 y la prospección de inmuebles que puedan ser licitados con participación y transparencia generando más inversión y empleo.”





Sobre esto último, la ministra Parot destacó el Plan de Ventas, presentado el pasado 23 de julio ante el Comité Económico del Gobierno, que ofertará inmuebles fiscales provenientes de herencias vacantes y licitaciones declaradas desiertas. Los inmuebles serán comercializados mediante licitación pública a través de una nueva plataforma y de un visor para facilitar el acceso a la información sobre las propiedades disponibles. El 65% de los ingresos por estas ventas se transfiere directamente a los Gobiernos Regionales.

Disponibilidad de suelo para uso social

En materia de emergencia social, se mantiene una mesa de trabajo permanente con el MINVU y los SERVIU regionales para acelerar la disponibilidad de suelo con esos fines y se activó el programa “Chile, país de propietarios” anunciando el Proyecto de Ley de Regularización de Emergencia que reduce los plazos de tramitación desde un promedio de 18 a 24 meses a cerca de 6 meses, simplifica los procedimientos administrativos y establece gratuidad total para los damnificados.

Un Ministerio para los desafíos de Chile
La ministra Parot señaló que los próximos desafíos estarán puestos en reducir los tiempos de tramitación, recuperar terrenos fiscales ocupados irregularmente, disminuir la morosidad, impulsar nuevas licitaciones para industrias estratégicas y avanzar hacia un catastro digital mas avanzado.

exseremi-salud-magallanes-formalizacion-1024x623

EXSEREMI DE SALUD DE MAGALLANES NIEGA VIOLACIÓN TRAS SER FORMALIZADO: "SIENTO QUE HAY UN PREJUICIO"

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CORTE SUPREMA DICTAMINA QUE MINISTERIO PÚBLICO ASUMA CASO DE CABO DEL EJÉRCITO QUE MURIÓ EN UN EJERCICIO EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​La causa por la muerte de Carlos Palacios Muñoz estaba en manos de la Fiscalía Militar.

​La causa por la muerte de Carlos Palacios Muñoz estaba en manos de la Fiscalía Militar.

ejercito cabo Palacios fallecido
nuestrospodcast
exseremi-salud-magallanes-formalizacion-1024x623

EXSEREMI DE SALUD DE MAGALLANES NIEGA VIOLACIÓN TRAS SER FORMALIZADO: "SIENTO QUE HAY UN PREJUICIO"

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
cuentapublicabbnn

SEREMI LORENA DÍAZ LOAIZA SOBRE LA CUENTA PÚBLICA NACIONAL DE SU CARTERA “LA MINISTRA CATALINA PAROT HABLÓ A LAS REGIONES Y AL VALIOSO PATRIMONIO FISCAL DE TODOS LOS CHILENOS”

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
samu

GOLPIZA DEJA CON LESIONES EXPUESTAS Y CRANEALES A EXDOCENTE DE PUNTA ARENAS: HABRÍA SIDO SU HIJASTRO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
PARTIDO COMUNISTA DE MAGALLANES SE REFIERE A MUERTE DE DOS JÓVENES EN VALPARAÍSO

PC MAGALLANES EMPLAZA A PARTIDOS DE DERECHA TRAS INVESTIGACIÓN QUE INVOLUCRA AL SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250