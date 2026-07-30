SEREMI LORENA DÍAZ LOAIZA SOBRE LA CUENTA PÚBLICA NACIONAL DE SU CARTERA “LA MINISTRA CATALINA PAROT HABLÓ A LAS REGIONES Y AL VALIOSO PATRIMONIO FISCAL DE TODOS LOS CHILENOS”

​Transformar al Ministerio de Bienes Nacionales en un gestor estratégico del territorio, capaz de movilizar el patrimonio fiscal para contribuir a la seguridad, el crecimiento económico y generar nuevas oportunidades para las personas. Ése fue uno de los principales ejes de la Cuenta Pública Participativa 2026 que la ministra Catalina Parot, junto al subsecretario Javier Peró, encabezó este martes en la comuna de Tomé, Región del Biobío.



La secretaria regional de Bienes Nacionales, Lorena Díaz Loiza, destacó la Cuenta Pública ministerial, precisando que se expuso la gestión registrada entre abril del 2025 y mayo del presente año, y las principales medidas impulsadas por la nueva administración para fortalecer la gestión de un patrimonio fiscal compuesto por 33.358 inmuebles y 42,4 millones de hectáreas, equivalentes a cerca del 56% del territorio nacional.



La autoridad regional hizo ver que, tal como se expresó, “Aysén y Magallanes concentran un 23,16% de esa superficie con un alto porcentaje de suelo rural que tiene atributos para la conservación, el turismo, la ciencia y la educación.”



Rol de las regiones



La cuenta pública tuvo un marcado acento regional tendiente a generar inversión, vivienda, seguridad y mejores oportunidades para las personas. La seremi Díaz Loaiza destacó esta visión de trabajo “mandatada por el Presidente de la República, José Antonio Kast, dando lugar a variadas salidas a terreno que afianzaron el trabajo intersectorial para el ordenamiento territorial, la aplicación del D.L. N° 2.695 y la prospección de inmuebles que puedan ser licitados con participación y transparencia generando más inversión y empleo.”











Sobre esto último, la ministra Parot destacó el Plan de Ventas, presentado el pasado 23 de julio ante el Comité Económico del Gobierno, que ofertará inmuebles fiscales provenientes de herencias vacantes y licitaciones declaradas desiertas. Los inmuebles serán comercializados mediante licitación pública a través de una nueva plataforma y de un visor para facilitar el acceso a la información sobre las propiedades disponibles. El 65% de los ingresos por estas ventas se transfiere directamente a los Gobiernos Regionales.



Disponibilidad de suelo para uso social



En materia de emergencia social, se mantiene una mesa de trabajo permanente con el MINVU y los SERVIU regionales para acelerar la disponibilidad de suelo con esos fines y se activó el programa “Chile, país de propietarios” anunciando el Proyecto de Ley de Regularización de Emergencia que reduce los plazos de tramitación desde un promedio de 18 a 24 meses a cerca de 6 meses, simplifica los procedimientos administrativos y establece gratuidad total para los damnificados.



Un Ministerio para los desafíos de Chile

La ministra Parot señaló que los próximos desafíos estarán puestos en reducir los tiempos de tramitación, recuperar terrenos fiscales ocupados irregularmente, disminuir la morosidad, impulsar nuevas licitaciones para industrias estratégicas y avanzar hacia un catastro digital mas avanzado.



