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29 de julio de 2026

EMPRENDEDORES NATALINOS FINALIZARON EXITOSAMENTE SU PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA EMPRENDAMOS DEL FOSIS

Iniciativa les permitió fortalecer sus negocios.

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​Un total de 35 emprendedores y emprendedoras de Puerto Natales se certificaron tras culminar su participación en el programa Emprendamos, iniciativa del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, orientada a fortalecer emprendimientos y apoyar el desarrollo de actividades económicas de la comuna.

Durante el proceso, los participantes accedieron a capacitaciones, asesoría personalizada y un capital semilla. Estos recursos les permitieron adquirir herramientas e insumos destinados a mejorar sus negocios, potenciando sus oportunidades de generación de ingresos.

La directora regional del FOSIS, María Teresa Castañón Silva, destacó el compromiso de los usuarios y el impacto que este tipo de programas tiene en el desarrollo local. “Nos encontramos en Natales certificando a 35 emprendedores, dándoles capacitaciones, financiamiento y acompañándolos en su idea de negocio o en su negocio que ya estaba establecido. Lo que buscamos nosotros, a través del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, es justamente eso, mejorar la calidad de vida de los habitantes, fortaleciendo su autonomía económica”,

Una de las emprendedoras participantes en el programa, Yosseline Andrade, es responsable de GrafiAustral, empresa dedicada al diseño, papelería y estampados en general. “Me sirvió bastante para poder organizarme, llevar todo más planificado. Yo al principio tenía anotado unos cuantos detalles, cuánto uno gasta, cuánto uno gana, pero creo que con los talleres aprendí bastante a organizarme, a tener mi planificación mejor del costo, de lo que tu inviertes, de cuánto son tus ganancias, entonces en ese aspecto me ayudó muchísimo el FOSIS”.

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