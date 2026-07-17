60 EMPRENDIMIENTOS RECIBEN APOYO DE FOSIS PARA SU IDEA DE NEGOCIO EN PUNTA ARENAS

​Con la realización del taller de inicio, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) inició una nueva versión del programa Emprendamos Semilla en la comuna de Punta Arenas, iniciativa que permitirá que 60 personas desarrollen sus ideas de negocio.



Durante la actividad, los participantes conocieron las principales etapas del programa, que contempla talleres de formación, asesorías personalizadas y la entrega de recursos para la implementación de sus emprendimientos. Fortaleciendo así sus capacidades para generar y aumentar ingresos, avanzando hacia una mayor autonomía económica.



“Hoy estamos dando el lanzamiento al Programa Emprendamos Semilla, el cual ha beneficiado a 60 personas que quieren mejorar su calidad de vida, y cómo lo quieren hacer, a través de una idea de negocio. Son personas que están empezando y que nosotros, a través del FOSIS, las vamos a acompañar para que puedan concretar este negocio, este emprendimiento. Es lo que nos ha mandatado nuestro presidente José Antonio Kast que las personas puedan mejorar su calidad de vida mientras nosotros, como Estado, como FOSIS, les entregamos las herramientas y el conocimiento para que lo puedan hacer”, señaló la directora regional del servicio, María Teresa Castañón Silva.



El programa Emprendamos Semilla está orientado a personas que quieren desarrollar un negocio o fortalecer un pequeño emprendimiento en funcionamiento. Contempla un acompañamiento integral durante aproximadamente ocho meses.



Con esta iniciativa, FOSIS reafirma su compromiso de seguir impulsando oportunidades para las personas y familias de la región, promoviendo el emprendimiento como una herramienta para mejorar la calidad de vida, avanzando hacia una mayor inclusión económica y social.





