ALCALDE PATRICIO FERNÁNDEZ DESTACA AVANCES EN CONECTIVIDAD, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO DE CABO DE HORNOS

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández Alarcón, realizó un amplio balance sobre el desarrollo que ha experimentado Puerto Williams durante los últimos años, abordando materias como conectividad, infraestructura, turismo, seguridad, servicios públicos, desarrollo productivo y proyectos estratégicos para la comuna.

Durante la entrevista, el jefe comunal sostuvo que el crecimiento de Puerto Williams ha sido el resultado de una planificación de largo plazo y del trabajo conjunto entre el municipio y los distintos gobiernos.

"Uno que ya lleva casi 24 años allá va viendo las transformaciones independientes, las gestiones de gobierno, los gobiernos locales que van pasando o transitando. Se va viendo bien, yo creo que bien", señaló.

Uno de los temas centrales fue la conectividad terrestre, donde destacó los avances del proyecto de la ruta Vicuña-Yendegaia, indicando que existe optimismo respecto a una eventual reducción en los plazos de ejecución.

"Conversando con el nuevo ministro (...) teníamos buenas noticias de que este camino en vez de 6 podría bajar a 3, entonces eso también te da un aliento", afirmó.

En materia de planificación urbana, Fernández explicó que el crecimiento de Puerto Williams ha sido proyectado de manera gradual, descartando un desarrollo explosivo y resaltando que el actual Plan Regulador permite ordenar la expansión de la ciudad.

"William está proyectado (...) a que en 30 años pudiésemos tener alrededor de 6.000 habitantes. No es algo tan explosivo como otras comunas", indicó.

Asimismo, destacó las obras que actualmente se ejecutan para fortalecer la infraestructura habilitante de la comuna, entre ellas el nuevo muelle, cuyo término está previsto para fines de 2027, además de las mejoras al aeródromo, iniciativas que permitirán potenciar el turismo y la conectividad aérea y marítima.

Respecto al desarrollo turístico y científico, el alcalde puso en valor el papel que cumple el Centro Subantártico y el crecimiento sostenido de la infraestructura hotelera.

"William ya no está en pañales. William ya está con una infraestructura habilitante que obviamente falta por concretar y que siempre vamos a querer más", sostuvo.

En relación con el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), Fernández recordó la importancia que este instrumento ha tenido para Puerto Williams y aseguró que permitirá concretar nuevas iniciativas estratégicas, entre ellas el diseño del futuro polideportivo comunal y nuevas inversiones para el establecimiento educacional.

La autoridad también destacó la llegada de nuevos servicios públicos, como la sucursal de BancoEstado, el futuro cuartel de la Policía de Investigaciones, el proyecto de la Fiscalía y el avance del Centro de Rehabilitación, iniciativas que fortalecen la calidad de vida de los habitantes de la comuna.

Sobre este último proyecto, valoró que ya existan profesionales trabajando en el territorio antes de la puesta en marcha definitiva del recinto.

"Hoy día ver iniciar las obras (...) viene a dar otra señal. También hoy día William tiene las competencias aparte de las necesidades y tiene las competencias para poder generar esta infraestructura", señaló.

En materia de seguridad, el alcalde manifestó que, si bien Puerto Williams mantiene bajos índices de incivilidades, existe preocupación por el ingreso de drogas, destacando el trabajo coordinado entre Carabineros, Aduanas y la Autoridad Marítima para fortalecer los controles de ingreso a la comuna.

Además, anunció nuevas inversiones en sistemas de televigilancia para reforzar la seguridad del terminal pesquero y otros puntos estratégicos.

En el ámbito económico, Fernández explicó que el municipio ha impulsado fondos concursables propios para fortalecer sectores productivos como la pesca artesanal, el turismo, la agricultura y la artesanía, considerando las dificultades que enfrentan muchos emprendedores para acceder a programas tradicionales de fomento.

Entre estas iniciativas destacó el programa "Tu Pesca Crece", que busca apoyar directamente a los pescadores artesanales de la comuna, además de nuevos programas orientados al turismo y a la innovación en el sector artesanal.

El alcalde también resaltó el crecimiento que ha experimentado la producción local de hortalizas, indicando que actualmente parte de esa producción abastece a cruceros que recalan en Puerto Williams.

En el plano cultural, valoró el desarrollo de actividades tradicionales como Desafío Escenario Austral, iniciativa que este año celebró una nueva versión y que, según explicó, se ha transformado en una instancia de participación para niños, jóvenes y adultos durante las vacaciones de invierno.

Finalmente, Fernández abordó los avances en telecomunicaciones, sostenibilidad y electromovilidad, destacando la instalación de puntos Wi-Fi en miradores turísticos, proyectos energéticos impulsados por empresas de la zona y la incorporación de vehículos eléctricos para las labores municipales.

"William sigue creciendo, se va proyectando y las gestiones no pueden parear en seguir colaborando con este crecimiento", concluyó.

Al término de la entrevista, el alcalde extendió una invitación a visitar Puerto Williams y conocer los avances que experimenta la comuna más austral del país.

"William va creciendo, nuestro eslogan de municipio, y que nos permite ir visibilizando (...) la región de Magallanes y Antártica Chilena", expresó.



