EL CAMBIO CLIMÁTICO AFECTARÁ DE FORMA DISTINTA A CADA REGIÓN DE CHILE, SEGÚN ESTUDIO

Un estudio liderado por investigadores del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) y la Universidad de La Serena concluyó que el cambio climático no afectará de la misma manera a todo Chile. La investigación, basada en 36 modelos climáticos globales del proyecto CMIP6, utilizado por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), proyecta escenarios diferenciados para el norte, la zona central, la Patagonia norte y la Patagonia sur hacia fines de este siglo.

De acuerdo con el análisis, la zona central aparece como una de las áreas más expuestas. Cerca del 90% de los modelos prevé una disminución de hasta un 40% en las precipitaciones, mientras que existe consenso en un aumento de la temperatura que podría alcanzar hasta cinco grados. Este escenario implicaría una menor disponibilidad de agua y efectos sobre la agricultura, los ecosistemas, las ciudades y distintas actividades productivas.

En el norte del país, los investigadores proyectan un incremento significativo de las temperaturas, especialmente en sectores del altiplano, donde podrían aumentar cerca de seis grados. En esa zona persiste incertidumbre respecto de la evolución de las precipitaciones, aunque el alza térmica podría afectar ecosistemas de alta montaña, comunidades indígenas y actividades como la minería del cobre y del litio.

Respecto de la Patagonia, el estudio señala que el aumento de las temperaturas podría acelerar el retroceso de glaciares y modificar la disponibilidad futura de agua. Además, los investigadores advierten que tanto el extremo norte como el extremo sur presentan una baja cobertura de estaciones meteorológicas, lo que limita la recopilación de información y evidencia la necesidad de fortalecer el monitoreo climático para mejorar las proyecciones y la planificación territorial.



Fuente: El Amaule



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