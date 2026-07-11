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11 de julio de 2026

ESTUDIO ADVIERTE DESIGUALDADES REGIONALES EN LA MORTALIDAD POR CÁNCER EN CHILE

​Un análisis del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián reveló que la mortalidad por cáncer aumentó un 10,6% entre 2010 y 2025. Especialistas advierten que el acceso a diagnóstico y tratamiento sigue siendo desigual según la región donde viven los pacientes.

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La mortalidad por cáncer en Chile aumentó un 10,6% entre 2010 y 2025, alcanzando una tasa de 156,4 fallecidos por cada 100 mil habitantes, según un estudio del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián, difundido por el Centro para la Prevención y el Control del Cáncer (CECAN). El análisis expone importantes diferencias entre regiones, evidenciando que las posibilidades de enfrentar la enfermedad varían según el lugar de residencia.

De acuerdo con el informe, las mayores tasas de mortalidad se registran en las regiones de Los Ríos (186,1), Valparaíso (184,7), Ñuble (183,4), Los Lagos (183,0) y La Araucanía (182,6) por cada 100 mil habitantes. En contraste, Tarapacá presenta la cifra más baja del país, con 113,8 fallecidos por cada 100 mil habitantes. El estudio atribuye estas diferencias a factores como el envejecimiento de la población, la disponibilidad de especialistas y las brechas en el acceso a la atención oncológica.

Los especialistas advierten que existen regiones con una limitada disponibilidad de oncólogos y equipos para realizar diagnósticos oportunos. A ello se suman las diferencias entre el sistema público y privado, las listas de espera y las condiciones socioeconómicas, elementos que pueden influir en el acceso al tratamiento.

El estudio coincide con la reciente advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que proyecta que los nuevos casos de cáncer en el mundo podrían aumentar de 20,6 millones a cerca de 35 millones anuales hacia 2050. El organismo también sostiene que cerca del 40% de los casos están asociados a factores de riesgo prevenibles, como el tabaquismo, el consumo de alcohol, la obesidad, el sedentarismo, algunas infecciones y la contaminación ambiental.


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