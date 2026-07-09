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9 de julio de 2026

CENTRO DE CUMPLIMIENTO JUVENIL DESTACÓ EL TRABAJO DE REINSERCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A JÓVENES DE MAGALLANES

​Comunidades en acción

Gabriela Negron

El trabajo desarrollado por el Centro de Cumplimiento Juvenil fue abordado en la decimoctava edición de Comunidades en acción, programa conducido por Luis Viel Lizama en Polar Comunicaciones. La conversación permitió conocer las intervenciones, talleres y procesos de acompañamiento destinados a jóvenes que cumplen sanciones privativas de libertad.

Participaron Gabriela Negrón, terapeuta y coordinadora de oferta; Jonathan Hernández, tutor; Patricio Nahuelquén, interventor; y Javier Oyarzún, jefe de la unidad. Durante el programa se destacó que el trabajo de reinserción requiere vocación, conocimientos especializados y la coordinación permanente de profesionales, tutores, talleristas, equipos de salud, educación, alimentación y aseo.

Las intervenciones se planifican de acuerdo con las necesidades, intereses, factores de riesgo y habilidades de cada joven. El objetivo es que, al recuperar su libertad, puedan continuar sus estudios, contar con formación laboral, fortalecer sus capacidades personales y disponer de nuevas herramientas para desenvolverse en la comunidad sin reincidir.

Entre las iniciativas desarrolladas se encuentran talleres de carpintería, soldadura, costura, manualidades, pirograbado, actividades deportivas, cultivo en invernadero y reforzamiento escolar. También se han implementado espacios vinculados con la música, la comunicación y la creación de contenidos, como programas radiales y pódcast que comenzaron durante la pandemia para mantener el vínculo con las familias.

El equipo explicó que estas actividades no solo buscan ocupar el tiempo de los jóvenes, sino también ayudarlos a identificar emociones, ampliar su vocabulario, desarrollar la autoconfianza y descubrir capacidades que anteriormente no habían tenido la oportunidad de explorar. También se realizan talleres de género y actividades dedicadas a conocer la historia de mujeres chilenas destacadas.

Durante la entrevista se efectuó un llamado a instituciones públicas, empresas, organizaciones sociales, clubes deportivos y profesionales de la región para colaborar con nuevas iniciativas. Los invitados recalcaron que la reinserción no termina al interior del centro, ya que la comunidad cumple un papel fundamental al momento de generar oportunidades y disminuir la estigmatización.





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