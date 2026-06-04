AGRUPACIÓN PATAGONIA INCLUSIVA IMPULSA AUTONOMÍA, ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y NUEVAS OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN EN MAGALLANES

El trabajo comunitario para fortalecer la inclusión, la autonomía y el acompañamiento de las familias fue abordado en una nueva edición de Comunidades en acción, programa conducido por Luis Viel Lisama en Polar Comunicaciones. La invitada principal fue María Teresa Acuña, presidenta de la Agrupación Patagonia Inclusiva, organización que apoya a cerca de 40 familias vinculadas a personas con síndrome de Down en Magallanes.

Durante Comunidades en acción, la dirigenta explicó que la agrupación busca visibilizar las capacidades de niños, jóvenes y adultos, entregando herramientas que les permitan avanzar hacia una vida cada vez más independiente. Para ello, desarrollan actividades lúdicas y formativas, como talleres de cocina, instancias de socialización y jornadas recreativas, además de espacios de acompañamiento para madres, padres y cuidadores.

La conversación también permitió conocer el aporte de Vanessa González, estudiante de técnico en deporte y voluntaria de la organización, quien realiza clases de karate y acondicionamiento físico. La joven destacó su interés por avanzar en el desarrollo del parakarate y generar oportunidades para que más personas puedan participar en actividades deportivas inclusivas.

En el programa de Polar Comunicaciones, María Teresa Acuña planteó desafíos que requieren mayor atención pública, como la continuidad de las terapias desde la primera infancia, la incorporación laboral y la posibilidad de analizar una jubilación anticipada para personas con síndrome de Down, considerando su envejecimiento prematuro. También reiteró la necesidad de contar con una sede propia para sostener y ampliar las actividades de la agrupación.

Patagonia Inclusiva proyecta disponer de un espacio con profesionales permanentes, gimnasio y una cafetería que permita generar oportunidades laborales para sus integrantes. Además, mantiene conversaciones con la fundación Edu Down de Santiago para explorar nuevas iniciativas en Punta Arenas. La comunidad puede conocer más sobre su trabajo en inclusionmagallanes.cl y en las redes sociales de Agrupación Patagonia Inclusiva.





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