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6 de junio de 2026

AGRUPACIÓN PATAGONIA INCLUSIVA IMPULSA AUTONOMÍA, ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y NUEVAS OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN

Comunidades en acción.

COMUNIDADES EN ACCIÓN


La Agrupación Patagonia Inclusiva continúa desarrollando un trabajo de apoyo y acompañamiento a familias de Magallanes que tienen integrantes con síndrome de Down, promoviendo espacios de encuentro, desarrollo personal y fortalecimiento de la autonomía. Así lo dieron a conocer María Teresa Acuña y Vanessa González durante su participación en el programa Comunidades en acción de Polar Comunicaciones.

Actualmente, la organización reúne a cerca de 40 familias de la región y genera instancias donde padres, madres y cuidadores pueden compartir experiencias, apoyarse mutuamente y acceder a información útil para enfrentar los distintos desafíos asociados al desarrollo de niños, jóvenes y adultos con síndrome de Down. Según explicaron sus integrantes, el objetivo principal es que cada persona pueda alcanzar el mayor grado posible de independencia y participación en la comunidad.

Durante la entrevista en Comunidades en acción, las representantes destacaron la importancia de contar con terapias continuas y espacios especializados que permitan fortalecer habilidades físicas, cognitivas y sociales. En ese contexto, valoraron el aporte de profesionales y voluntarios que colaboran con la agrupación, entre ellos Vanessa González, quien impulsa talleres de karate y acondicionamiento físico orientados a potenciar la inclusión a través del deporte.

Las invitadas también compartieron los principales desafíos de la organización para los próximos años. Entre ellos, contar con una sede propia que permita desarrollar actividades permanentes, ampliar el acceso a terapias y generar espacios de formación, recreación y capacitación para los usuarios y sus familias. Asimismo, manifestaron su interés en promover iniciativas que faciliten una mayor autonomía e inclusión laboral para las personas con síndrome de Down en Magallanes.

Finalmente, desde Patagonia Inclusiva realizaron un llamado a la comunidad a conocer y apoyar el trabajo que desarrolla la agrupación. A través de Comunidades en acción destacaron que el compromiso de voluntarios, socios y colaboradores resulta fundamental para seguir construyendo oportunidades que permitan mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y sus familias en la región.




VAnessa Gonzalez y marite acuña

AGRUPACIÓN PATAGONIA INCLUSIVA IMPULSA AUTONOMÍA, ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y NUEVAS OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN EN MAGALLANES

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