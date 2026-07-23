NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN NOVA AUSTRAL TERMINA SIN ACUERDO: TRABAJADORES IRÁN A HUELGA

COMUNICADO OFICIAL

​SINDICATO NOVAUSTRAL S.A. | R.S.U. 12.03.0027

​INICIO DE HUELGA LEGAL



​A nuestros socios, socias y a la opinión pública:



​La Directiva del Sindicato Novaustral S.A. informa que, con fecha 20 de julio de 2026, nuestras bases han decidido rechazar la última oferta presentada por la empresa Nova Austral.

​Tras someter a votación la propuesta de la compañía, esta fue rechazada contundentemente por un 87% de las y los trabajadores, aprobándose de forma democrática hacer efectiva la huelga legal. Esta decisión se fundamenta en que la oferta final no satisface nuestras legítimas demandas de mejoras salariales, reajustes reales conforme al IPC y beneficios sociales acordes a nuestro esfuerzo, siendo paupérrima las mejoras ofrecidas en mesa de negociación.



En consecuencia, la huelga legal se hará efectiva a contar del próximo lunes 27 de julio de 2026, desde el inicio de la primera jornada laboral.

​Hacemos un llamado a todas y todos nuestros socios a mantenerse unidos, firmes e informados a través de nuestros canales oficiales, y a participar activamente en las instancias de movilización que estaremos convocando oportunamente.



​¡La unión de los trabajadores es nuestra fuerza!



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​Directiva Sindicato Novaustral S.A.

Eugenio Trabazo.

Pablo Zuñiga. Natali Castro.



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