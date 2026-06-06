TRIBUNAL FALLA A FAVOR DE LA CORMUPA EN DEMANDA PRESENTADA POR EL SINDICATO N°2 DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

La Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa) obtuvo un fallo favorable en la demanda presentada durante 2023 por socios del Sindicato de Asistentes de la Educación N°2. La sentencia fue dictada el pasado 5 de junio por el Juzgado Laboral de Punta Arenas.

La acción judicial reclamaba un supuesto mal cálculo de bienios, reajustes, pago de bonos de movilización, bono nocturno y bono de Navidad. Además, solicitaba el reconocimiento y extensión de beneficios del contrato colectivo a trabajadores que posteriormente se incorporaron al sindicato.

La abogada de Cormupa, Silvana Jaramillo, explicó que el tribunal acogió únicamente el pago del bono de Navidad por un monto de $700 mil y rechazó el resto de las pretensiones. Agregó que durante el juicio un peritaje contable solicitado por los demandantes estimó una deuda cercana a los $5.000 millones por parte de la Corporación.

Según indicó la profesional, la sentencia cuestionó tanto la estimación realizada por el perito como la forma en que fue presentada la demanda, señalando que no existía suficiente claridad respecto de los hechos y fundamentos jurídicos expuestos.

Tras la resolución, el Sindicato de Asistentes de la Educación N°2 dispone de diez días hábiles para presentar un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones. Desde Cormupa manifestaron su confianza en que el fallo será confirmado en una eventual revisión judicial.

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