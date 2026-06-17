CORMUPA REFUERZA ATENCIÓN PARA EVALUACIONES IVADEC

La Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa) informó el fortalecimiento de sus equipos de salud para la realización de evaluaciones IVADEC (Instrumento de Valoración del Desempeño en Comunidad), procedimiento indispensable para quienes requieren tramitar el Certificado y la Credencial de Discapacidad ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN).

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El IVADEC es una herramienta utilizada por el sistema de salud chileno para medir el grado de dependencia y discapacidad de una persona. A diferencia de un diagnóstico exclusivamente médico, esta evaluación analiza cómo una condición de salud afecta la autonomía, el desempeño cotidiano y la participación social de quienes presentan alguna discapacidad.

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El jefe de Salud de la Corporación Municipal, Víctor Fuentes, destacó que la institución forma parte de la red de organismos habilitados para aplicar este instrumento, junto con el Hospital Clínico, la Seremi de Salud, establecimientos educacionales y otros profesionales acreditados. "El IVADEC es un instrumento que permite que las personas que tienen alguna discapacidad puedan ser certificadas", señaló.

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Fuentes explicó que actualmente existe disponibilidad de horas para la próxima semana en los centros de salud municipales, por lo que hizo un llamado a la comunidad a acercarse oportunamente cuando requieran una evaluación. "El trámite contempla tres etapas: la evaluación propiamente tal, la parte psicosocial y la biomédica. Por lo tanto, no se trata únicamente de un examen, ya que muchas veces es necesario solicitar antecedentes a especialistas, lo que puede extender los plazos del proceso", indicó.

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Como parte del fortalecimiento del sistema, recientemente la Cormupa acreditó a cuatro nuevos funcionarios, lo que permitirá ampliar la capacidad de atención y desarrollar jornadas extraordinarias durante la primera semana de julio. "Con esos equipos ya estamos reforzando y estamos en mejor pie, a pesar de que íbamos bastante bien", agregó Fuentes.

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Por su parte, Samuel Rubio, profesional de apoyo de la Corporación Municipal, explicó que la institución ha impulsado un trabajo sostenido de capacitación para incrementar el número de evaluadores acreditados. "Actualmente contamos con más de 30 personas acreditadas dentro de la Corporación. Además, desde el año pasado y en años anteriores hemos desarrollado un trabajo permanente para formar y capacitar a más profesionales", señaló.

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Rubio precisó que los nuevos profesionales participaron recientemente en una jornada presencial de capacitación impartida por la Seremi de Salud, instancia que permitirá reforzar la atención durante las próximas semanas.

Desde la Corporación Municipal informaron que actualmente existe una capacidad de atención semanal de entre 10 y 20 personas, acumulando a la fecha entre 250 y 300 usuarios evaluados o en proceso de evaluación.

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