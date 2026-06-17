Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA DIA DEL PAPA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

17 de junio de 2026

CORMUPA REFUERZA ATENCIÓN PARA EVALUACIONES IVADEC

​La Corporación Municipal de Punta Arenas incrementó el número de profesionales acreditados para aplicar el instrumento que permite acceder a la certificación de discapacidad.

IV 5
La Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa) informó el fortalecimiento de sus equipos de salud para la realización de evaluaciones IVADEC (Instrumento de Valoración del Desempeño en Comunidad), procedimiento indispensable para quienes requieren tramitar el Certificado y la Credencial de Discapacidad ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN).

El IVADEC es una herramienta utilizada por el sistema de salud chileno para medir el grado de dependencia y discapacidad de una persona. A diferencia de un diagnóstico exclusivamente médico, esta evaluación analiza cómo una condición de salud afecta la autonomía, el desempeño cotidiano y la participación social de quienes presentan alguna discapacidad.

El jefe de Salud de la Corporación Municipal, Víctor Fuentes, destacó que la institución forma parte de la red de organismos habilitados para aplicar este instrumento, junto con el Hospital Clínico, la Seremi de Salud, establecimientos educacionales y otros profesionales acreditados. "El IVADEC es un instrumento que permite que las personas que tienen alguna discapacidad puedan ser certificadas", señaló.

Fuentes explicó que actualmente existe disponibilidad de horas para la próxima semana en los centros de salud municipales, por lo que hizo un llamado a la comunidad a acercarse oportunamente cuando requieran una evaluación. "El trámite contempla tres etapas: la evaluación propiamente tal, la parte psicosocial y la biomédica. Por lo tanto, no se trata únicamente de un examen, ya que muchas veces es necesario solicitar antecedentes a especialistas, lo que puede extender los plazos del proceso", indicó.

Como parte del fortalecimiento del sistema, recientemente la Cormupa acreditó a cuatro nuevos funcionarios, lo que permitirá ampliar la capacidad de atención y desarrollar jornadas extraordinarias durante la primera semana de julio. "Con esos equipos ya estamos reforzando y estamos en mejor pie, a pesar de que íbamos bastante bien", agregó Fuentes.

Por su parte, Samuel Rubio, profesional de apoyo de la Corporación Municipal, explicó que la institución ha impulsado un trabajo sostenido de capacitación para incrementar el número de evaluadores acreditados. "Actualmente contamos con más de 30 personas acreditadas dentro de la Corporación. Además, desde el año pasado y en años anteriores hemos desarrollado un trabajo permanente para formar y capacitar a más profesionales", señaló.

Rubio precisó que los nuevos profesionales participaron recientemente en una jornada presencial de capacitación impartida por la Seremi de Salud, instancia que permitirá reforzar la atención durante las próximas semanas.
Desde la Corporación Municipal informaron que actualmente existe una capacidad de atención semanal de entre 10 y 20 personas, acumulando a la fecha entre 250 y 300 usuarios evaluados o en proceso de evaluación.


telemedicinawilliams

PUERTO WILLIAMS SE SUMA A LA ATENCIÓN REMOTA DE ESPECIALISTAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MINVU HACE HISTORIA EN CERRO SOMBRERO CON ENTREGA DE "VILLA PIONEROS" SU PRIMER CONJUNTO HABITACIONAL EN MÁS DE 60 AÑOS

Leer Más

​El proyecto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo beneficia a 49 familias de la comuna de Primavera y representa un nuevo hito para el desarrollo de la Provincia de Tierra del Fuego, incorporando soluciones de alto estándar y nuevos espacios comunitarios.

​El proyecto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo beneficia a 49 familias de la comuna de Primavera y representa un nuevo hito para el desarrollo de la Provincia de Tierra del Fuego, incorporando soluciones de alto estándar y nuevos espacios comunitarios.

MINVU - Entrega viviendas Villa Pioneros_1
nuestrospodcast
fotoblumar

CON MAYORES CERTEZAS PODRÍA INICIAR EVALUACIÓN DE UN NUEVO PROYECTO SALMONICULTOR EN MAGALLANES

ARCA DIA DEL PAPA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
IV 5

CORMUPA REFUERZA ATENCIÓN PARA EVALUACIONES IVADEC

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA DIA DEL PAPA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
ejercitochiletratadoantartico

EJÉRCITO DE CHILE PARTICIPÓ EN LA 48ª REUNIÓN CONSULTIVA DEL TRATADO ANTÁRTICO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
dialogosaustrales

DIÁLOGOS AUSTRALES FORTALECE LA PRESERVACIÓN DE LA MEMORIA ORAL DE MAGALLANES Y PROYECTA NUEVAS INICIATIVAS PARA LA COMUNIDAD

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250