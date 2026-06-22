MATRONAS E INTERSECTOR COORDINAN ACCIONES PARA ATENCIÓN INTEGRAL DE NNA EN MAGALLANES

Con el objetivo de actualizar conocimientos clínicos, normativos y éticos de los equipos de matronería de la Red Asistencial, el Servicio de Salud Magallanes, a través de su Programa de Salud Sexual y Reproductiva, realizó la jornada "Actualización en Métodos Anticonceptivos Reversibles de Larga Duración (LARC) en Niñas y Adolescentes". La actividad busca fortalecer la atención integral, segura y basada en derechos para niñas, niños y adolescentes (NNA) atendidos en el sistema público de salud.



Los métodos LARC —como el dispositivo intrauterino (DIU) de cobre y el implante subdérmico— son opciones de alta eficacia y bajo mantenimiento que no requieren administración diaria. El Ministerio de Salud garantiza la provisión gratuita de estos métodos en hospitales y Centros de Salud Familiar (CESFAM), asegurando su acceso para usuarias del sistema público.



La jornada contó con la participación de profesionales de matronería de hospitales y atención primaria, así como representantes de la Oficina Local de la Niñez y de la Defensoría de los Derechos de la Niñez. Esta incorporación intersectorial responde a la necesidad de articular salud, protección social y justicia, y a la importancia de complementar las competencias clínicas con un enfoque de derechos en la atención de adolescentes.



Patricia Cárdenas, matrona y referente del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, destacó la mirada conjunta que aporta el trabajo intersectorial. "En estas instancias podemos trabajar de manera conjunta, con la mirada de diferentes instituciones, y eso nos ayuda a ir creando lazos y actualizarnos de manera progresiva". Según Cárdenas, estas capacitaciones permiten que las profesionales de la salud aborden no solo los métodos anticonceptivos, sino también el marco legal que los regula.



Para la ginecóloga del Hospital Clínico de Magallanes, Dra. Valentina de Petris, en el trabajo con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), es muy importante considerar aspectos humanos, biológicos, psicosociales y legales. “Para hacer mejor nuestro trabajo en términos médicos, es muy importante la articulación intersectorial que es un pilar de lo que estamos haciendo hoy, porque son un respaldo para el trabajo sobre todo en aspectos psicosociales y con la familia”, indicó.



Agregando la Dra. De Petris que, “sabemos que las instancias de atención médica son limitadas, tienen una duración limitada y existe una alta demanda, pero con este apoyo y trabajo con la Oficina Local de Niñez y Atención Primaria podemos llegar a mejor puerto en lo que es la salud integral de los adolescentes, abarcando más aspectos para lograr un mejor resultado en términos de todo lo que es su desarrollo”, puntualizó la especialista.



Por su parte, Vivian Bazán, coordinadora regional Magallanes de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, enfatizó el carácter legal y operativo del trabajo intersectorial. “Es importante porque es una obligación legal, se encuentra mandatado por la Ley 21.430 la acción intersectorial, el trabajo coordinado en búsqueda de proteger, garantizar y socializar los derechos de NNA; hoy día existe un resguardo normativo legal, que obviamente estas instancias actualizan conocimiento, pero también dan operacionalización a lo que nos exige la ley, respecto del trabajo más colaborativo con las instituciones”, puntualizó.



Consignar que durante el período comprendido entre enero y abril de 2026, la Red Asistencial de Magallanes registró un total de 1.179 ingresos al Programa de Regulación de la Fertilidad. De estos, 269 correspondieron a adolescentes menores de 19 años, representando el 22,8% del total de ingresos realizados durante el período.



Dentro de este grupo, los Métodos Anticonceptivos Reversibles de Larga Duración (LARC) representaron el 38% de las prestaciones otorgadas, evidenciando una importante utilización de métodos altamente eficaces en población adolescente.

