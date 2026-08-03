Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO-336x336-gif
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

3 de agosto de 2026

DÍA DEL NIÑO: IDEAS DE REGALOS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS EN PUNTA ARENAS

​Accesorios útiles, organizadores infantiles, botellas con protección y juguetes para distintas edades forman parte de las alternativas disponibles en comercios locales de Punta Arenas para celebrar a niñas y niños.

día del niño 2026

Con la cercanía del Día del Niño, distintas tiendas de Punta Arenas ya presentan alternativas de regalos pensadas para diferentes edades, gustos y presupuestos. Desde productos útiles para el día a día hasta juguetes clásicos y ofertas especiales, el comercio local ofrece opciones para quienes buscan sorprender a niñas y niños en esta fecha.

En Arca Hogar, la propuesta apunta a regalos prácticos, coloridos y funcionales. Entre sus recomendaciones destacan accesorios para el pelo, canastos con diseño infantil para organizar juguetes y botellas de borosilicato con protección antigolpes, resistentes para líquidos fríos y calientes, además de estar libres de tóxicos.

Tiendas Jordan Kids también presenta alternativas para los más pequeños, con opciones como Fisher Price Cocodrilo Click Clack a $5.900, LEGO Spider-Man y Anti-Venom a $25.990, y Barbie Muñecas Playa a $5.000. Las piezas informativas de la tienda indican atención en Mod. Central local 315, Ona local 14 en Zona Franca, y Gran Palace local 210, segundo piso.

En Hipermercado Rofil, la campaña de ofertas en juguetes se desarrollará del 23 de julio al 9 de agosto, con una variedad de productos para distintas edades. Entre las opciones difundidas aparecen una muñeca con accesorios a $4.000 y un jeep con control remoto a $9.000, como parte de las promociones disponibles para esta temporada.

La recomendación para las familias es revisar con anticipación las opciones disponibles, considerar la edad de cada niña o niño y elegir regalos que combinen entretención, utilidad y seguridad. En Punta Arenas, el comercio local ya se prepara para una de las celebraciones familiares más esperadas del invierno.

https://www.instagram.com/p/DbnymQAjJ14/?img_index=1
día del niño 2026

DÍA DEL NIÑO: IDEAS DE REGALOS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MINVU ENTREGÓ VIVIENDAS EN COMODATO A PERSONAS MAYORES DE PUERTO NATALES Y REDUJO LA LISTA DE ESPERA DEL PROGRAMA

Leer Más

​Se trata de cuatro casas reparadas y acondicionadas por el Servicio de Vivienda y Urbanización antes de ser asignadas a sus nuevos beneficiarios, conforme al orden de prelación establecido para el programa de comodatos.

​Se trata de cuatro casas reparadas y acondicionadas por el Servicio de Vivienda y Urbanización antes de ser asignadas a sus nuevos beneficiarios, conforme al orden de prelación establecido para el programa de comodatos.

MINVU - Entrega de viviendas Serviu en comodato_Natales_ago26
nuestrospodcast
directorassm

VERÓNICA YÁÑEZ DEJA LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD MAGALLANES TRAS DECISIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
cp rene schneider grupo

SEREMI DE LA MUJER ACERCA LA LEY INTEGRAL A LA JJ.VV RENÉ SCHNEIDER

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Lanzamiento DT

ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA LANZA CAMPAÑA INTERNACIONAL PARA IMPULSAR A MAGALLANES COMO DESTINO TURÍSTICO INVERNAL EN ESTADOS UNIDOS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO-336x336-gif
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
casino hydra spa
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Marcos Buvinic

COLUMNA DE OPINIÓN | ESCUCHAR EL CORAZÓN

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250