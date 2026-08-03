3 de agosto de 2026
DÍA DEL NIÑO: IDEAS DE REGALOS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS EN PUNTA ARENAS
Accesorios útiles, organizadores infantiles, botellas con protección y juguetes para distintas edades forman parte de las alternativas disponibles en comercios locales de Punta Arenas para celebrar a niñas y niños.
Con la cercanía del Día del Niño, distintas tiendas de Punta Arenas ya presentan alternativas de regalos pensadas para diferentes edades, gustos y presupuestos. Desde productos útiles para el día a día hasta juguetes clásicos y ofertas especiales, el comercio local ofrece opciones para quienes buscan sorprender a niñas y niños en esta fecha.
En Arca Hogar, la propuesta apunta a regalos prácticos, coloridos y funcionales. Entre sus recomendaciones destacan accesorios para el pelo, canastos con diseño infantil para organizar juguetes y botellas de borosilicato con protección antigolpes, resistentes para líquidos fríos y calientes, además de estar libres de tóxicos.
Tiendas Jordan Kids también presenta alternativas para los más pequeños, con opciones como Fisher Price Cocodrilo Click Clack a $5.900, LEGO Spider-Man y Anti-Venom a $25.990, y Barbie Muñecas Playa a $5.000. Las piezas informativas de la tienda indican atención en Mod. Central local 315, Ona local 14 en Zona Franca, y Gran Palace local 210, segundo piso.
En Hipermercado Rofil, la campaña de ofertas en juguetes se desarrollará del 23 de julio al 9 de agosto, con una variedad de productos para distintas edades. Entre las opciones difundidas aparecen una muñeca con accesorios a $4.000 y un jeep con control remoto a $9.000, como parte de las promociones disponibles para esta temporada.
La recomendación para las familias es revisar con anticipación las opciones disponibles, considerar la edad de cada niña o niño y elegir regalos que combinen entretención, utilidad y seguridad. En Punta Arenas, el comercio local ya se prepara para una de las celebraciones familiares más esperadas del invierno.
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Se trata de cuatro casas reparadas y acondicionadas por el Servicio de Vivienda y Urbanización antes de ser asignadas a sus nuevos beneficiarios, conforme al orden de prelación establecido para el programa de comodatos.
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