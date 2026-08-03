DÍA DEL NIÑO: IDEAS DE REGALOS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS EN PUNTA ARENAS

Con la cercanía del Día del Niño, distintas tiendas de Punta Arenas ya presentan alternativas de regalos pensadas para diferentes edades, gustos y presupuestos. Desde productos útiles para el día a día hasta juguetes clásicos y ofertas especiales, el comercio local ofrece opciones para quienes buscan sorprender a niñas y niños en esta fecha.

En Arca Hogar, la propuesta apunta a regalos prácticos, coloridos y funcionales. Entre sus recomendaciones destacan accesorios para el pelo, canastos con diseño infantil para organizar juguetes y botellas de borosilicato con protección antigolpes, resistentes para líquidos fríos y calientes, además de estar libres de tóxicos.

Tiendas Jordan Kids también presenta alternativas para los más pequeños, con opciones como Fisher Price Cocodrilo Click Clack a $5.900, LEGO Spider-Man y Anti-Venom a $25.990, y Barbie Muñecas Playa a $5.000. Las piezas informativas de la tienda indican atención en Mod. Central local 315, Ona local 14 en Zona Franca, y Gran Palace local 210, segundo piso.

En Hipermercado Rofil, la campaña de ofertas en juguetes se desarrollará del 23 de julio al 9 de agosto, con una variedad de productos para distintas edades. Entre las opciones difundidas aparecen una muñeca con accesorios a $4.000 y un jeep con control remoto a $9.000, como parte de las promociones disponibles para esta temporada.

La recomendación para las familias es revisar con anticipación las opciones disponibles, considerar la edad de cada niña o niño y elegir regalos que combinen entretención, utilidad y seguridad. En Punta Arenas, el comercio local ya se prepara para una de las celebraciones familiares más esperadas del invierno.