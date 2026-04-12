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12 de abril de 2026

MINVU INAUGURA PRIMERA SALA DE ESTIMULACIÓN PARA NIÑOS CON TEA EN PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL

​El espacio fue incorporado en un conjunto habitacional en Pudahuel y beneficiará a familias de Pudahuel y Maipú.

Inauguración Sala de Estimulación

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo inauguró la primera Sala de Estimulación para niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) integrada a un proyecto de vivienda social en Chile. El espacio está ubicado en el condominio Diagonal La Estrella, en la comuna de Pudahuel, y forma parte de la entrega de 330 viviendas para familias de Pudahuel y Maipú.

La sala fue diseñada en conjunto con las familias y el Serviu Metropolitano, y cuenta con equipamiento especializado, iluminación adaptada, juegos y una superficie aproximada de 30 metros cuadrados. Además, incorpora medidas como ventanas de termopanel para reducir el ruido y un piso acolchado para mayor seguridad.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, destacó que se trata del primer proyecto de vivienda social en el país en incluir un espacio de este tipo, señalando que la iniciativa será replicada en futuros conjuntos habitacionales.

El condominio Diagonal La Estrella contempla edificios con equipamiento comunitario y accesibilidad universal, incluyendo viviendas adaptadas para personas con discapacidad o movilidad reducida. Desde el ministerio señalaron que el proyecto busca responder a las necesidades de las familias en el diseño de barrios.


MINVU - Visita piloto del proyecto DS19 Ciudad de los vientos_10

FAMILIAS BENEFICIARIAS CONOCIERON SUS FUTURAS VIVIENDAS EN EL PROYECTO CIUDAD DE LOS VIENTOS

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