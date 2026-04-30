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30 de abril de 2026

SENADOR KUSANOVIC ABORDA COMPETITIVIDAD DE ENAP MAGALLANES Y PROLONGADO CONFLICTO EN TOMA DE LA POBLACIÓN SILVA HENRÍQUEZ

Buenos días región.

senadorkusanovic

El senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic, abordó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones una serie de gestiones vinculadas tanto al desarrollo energético como a problemáticas sociales en la región.


En materia energética, el parlamentario sostuvo una reunión en el Senado con dirigentes sindicales y representantes de los trabajadores de ENAP, con el objetivo de analizar el escenario actual de la industria, su competitividad internacional y las proyecciones de desarrollo para Magallanes. La delegación estuvo integrada por Marcos Varas, presidente de FENATRAPECH; Guido Kusanovic, en representación del sindicato de profesionales; y Nolberto Díaz, director corporativo de ENAP en representación de los trabajadores. Durante el encuentro se abordaron temas clave como la calidad del empleo, la competitividad internacional del petróleo y los desafíos estructurales de la estatal, además de revisar proyectos futuros que podrían implementarse tanto en la refinería como en la región.


En paralelo, el senador también se refirió a la compleja situación que afecta a la población Silva Henríquez, donde lideró una mesa de trabajo junto a dirigentes vecinales y el seremi de Vivienda, Rodolfo Guajardo, con el fin de enfrentar la crisis sanitaria y de seguridad derivada de una toma que se ha extendido por más de 12 años. La instancia contó con la participación de la junta de vecinos “Cardenal Raúl Silva Henríquez”, cuya presidenta, Silvia Garrido, valoró la gestión realizada, destacando el impacto que la situación ha tenido en la calidad de vida del sector. Según se informó, el objetivo principal es avanzar en soluciones concretas que permitan resolver el conflicto habitacional y recuperar espacios comunitarios.


Finalmente, Kusanovic aseguró que su equipo jurídico continuará trabajando en la mesa técnica para garantizar que las familias involucradas puedan acceder a soluciones habitacionales regulares, contribuyendo así a restablecer la seguridad y el bienestar de los vecinos de este sector de Punta Arenas.



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