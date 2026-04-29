HYST SOSTIENE REUNIÓN CON DELEGADO PRESIDENCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA PARA ABORDAR DESAFÍOS DEL TURISMO REGIONAL

La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST) sostuvo una reunión de trabajo con el Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza, Liber Lazo, instancia en la que se abordaron diversos temas estratégicos para el desarrollo del turismo en la Región de Magallanes.



Durante el encuentro, se analizaron aspectos clave como el estado actual del Parque Nacional Torres del Paine, sus brechas en infraestructura turística y los desafíos asociados a su operación, especialmente en relación con la experiencia y seguridad de los visitantes. Asimismo, se discutieron materias vinculadas a las concesiones al interior del parque, enfatizando la necesidad de avanzar en certezas que permitan fomentar la inversión y mejorar los estándares del destino.



Otro de los puntos relevantes fue la conectividad, tanto terrestre como aérea, considerando su impacto directo en la competitividad del destino y en la capacidad de atraer turistas durante todo el año. En este contexto, se abordaron los plazos de ejecución de proyectos relacionados con la pavimentación de caminos al interior del Parque Nacional Torres del Paine, así como también el estado de avance del proyecto del aeropuerto de Puerto Natales.



Adicionalmente, se planteó la necesidad de avanzar en mejores condiciones de atención en el aeropuerto, relevando la importancia de contar con una operación continua y adecuada a los requerimientos del destino, incluyendo estándares de atención 24/7 que permitan responder a la demanda turística.



En esta línea, también se planteó la importancia de avanzar en la apertura permanente (27/7) de puntos estratégicos de acceso a la región, con el objetivo de fortalecer la continuidad operativa del territorio.



“Como asociación, valoramos profundamente estos espacios de diálogo con la autoridad, ya que nos permiten visibilizar las principales brechas que enfrenta el turismo en nuestra región. Hoy el desafío es avanzar en soluciones concretas en infraestructura, conectividad y gestión del Parque Nacional Torres del Paine, junto con dar certeza en los plazos de ejecución de proyectos clave como la pavimentación y el desarrollo del aeropuerto de Puerto Natales. Estamos disponibles para seguir trabajando colaborativamente en una agenda que impulse el desarrollo sostenible del destino”.



Sara Adema Yusta

Gerente HYST



Desde HYST agradecieron la disposición del Delegado Presidencial para abordar estos temas y generar espacios de trabajo conjunto, reafirmando su compromiso con el desarrollo sostenible del turismo en la Región de Magallanes.

