FERIA GOURMET CIERRA TEMPORADA CON MÁS DE 7 MIL ASISTENTES TOTALES

Con una alta participación de público, la Municipalidad de Punta Arenas realizó la última Feria Gourmet de la temporada 2025-2026, cerrando un ciclo que contempló nueve jornadas y que reunió a más de 7.000 asistentes durante su desarrollo.



El alcalde Claudio Radonich valoró el crecimiento sostenido de esta iniciativa, destacando su impacto tanto en la comunidad como en los productores locales. "Más de 7.000 vecinos participaron en nuestras nueve ferias. Cuando comenzamos hace nueve años, muchos lo veían con dudas, pero hoy vemos cómo esta iniciativa se ha consolidado y replicado en otros espacios, lo que demuestra que vamos en el camino correcto", señaló.



La autoridad comunal subrayó que uno de los principales objetivos ha sido fortalecer el acceso a productos locales. "Queremos mantener una línea de venta permanente de frutas y verduras 100% regionales, para que más personas puedan acceder a alimentos saludables y, al mismo tiempo, apoyar a los pequeños productores", indicó.



Además, el edil destacó que estas instancias han permitido acercar servicios municipales a la comunidad. "No solo se trata de una feria, sino también de un espacio donde hemos incorporado vacunación, entrega de la Tarjeta Punta Arenas y otros servicios, generando un punto de encuentro integral para los vecinos", agregó.



Por su parte, la directora de Fomento Productivo y Turismo, Elizabeth Mansilla, señaló que la temporada, iniciada en noviembre de 2025, tuvo una positiva recepción. "Esta es nuestra novena feria de la temporada y el balance es muy positivo. Contamos con la participación de alrededor de 25 horticultores en promedio, quienes ofrecieron una amplia variedad de productos como lechugas, acelgas, papas, mermeladas, plantas, flores y huevos, entre otros", explicó.



Asimismo, la funcionaria municipal detalló que en esta versión se incorporaron nuevos servicios para el público. "Además de la tradicional oferta de la Feria Gourmet, contamos con módulos de la Tarjeta Punta Arenas, Tarjeta Integración Austral y un punto de Ecocanje, lo que permitió ampliar la experiencia para los asistentes", añadió.



Desde los propios expositores, la evaluación también fue positiva. La horticultora Erna de Mayo destacó el respaldo municipal y la respuesta del público. "Ha sido todo un éxito, cada vez que hay feria se vende todo. La gente busca nuestros productos y agradecemos estos espacios que nos permiten comercializar directamente", comentó.



En tanto, los asistentes valoraron la continuidad de la iniciativa durante varios meses. "Es una muy buena alternativa para comer saludable. Hemos tenido acceso a productos frescos desde noviembre hasta ahora, y ojalá pudiera mantenerse durante todo el año", señaló Mirta Ponce, visitante habitual de la feria.



Desde el municipio informaron que, tras esta última feria, el ciclo se retomará en la próxima temporada, una vez que se reactive la producción local, proyectándose su regreso durante los meses de primavera, manteniendo el enfoque en fortalecer la comercialización directa entre productores locales y la comunidad, así como en consolidar este espacio como una alternativa estable de acceso a alimentos frescos y 100% regionales.

