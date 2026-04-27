Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

27 de abril de 2026

FERIA GOURMET CIERRA TEMPORADA CON MÁS DE 7 MIL ASISTENTES TOTALES

El balance destaca la alta convocatoria y apoyo sostenido a productores locales.

ÚLTIMA FERIA GOURMET DE LA TEMPORADA (6)

Con una alta participación de público, la Municipalidad de Punta Arenas realizó la última Feria Gourmet de la temporada 2025-2026, cerrando un ciclo que contempló nueve jornadas y que reunió a más de 7.000 asistentes durante su desarrollo.

El alcalde Claudio Radonich valoró el crecimiento sostenido de esta iniciativa, destacando su impacto tanto en la comunidad como en los productores locales. "Más de 7.000 vecinos participaron en nuestras nueve ferias. Cuando comenzamos hace nueve años, muchos lo veían con dudas, pero hoy vemos cómo esta iniciativa se ha consolidado y replicado en otros espacios, lo que demuestra que vamos en el camino correcto", señaló.

La autoridad comunal subrayó que uno de los principales objetivos ha sido fortalecer el acceso a productos locales. "Queremos mantener una línea de venta permanente de frutas y verduras 100% regionales, para que más personas puedan acceder a alimentos saludables y, al mismo tiempo, apoyar a los pequeños productores", indicó.

Además, el edil destacó que estas instancias han permitido acercar servicios municipales a la comunidad. "No solo se trata de una feria, sino también de un espacio donde hemos incorporado vacunación, entrega de la Tarjeta Punta Arenas y otros servicios, generando un punto de encuentro integral para los vecinos", agregó.

Por su parte, la directora de Fomento Productivo y Turismo, Elizabeth Mansilla, señaló que la temporada, iniciada en noviembre de 2025, tuvo una positiva recepción. "Esta es nuestra novena feria de la temporada y el balance es muy positivo. Contamos con la participación de alrededor de 25 horticultores en promedio, quienes ofrecieron una amplia variedad de productos como lechugas, acelgas, papas, mermeladas, plantas, flores y huevos, entre otros", explicó.

Asimismo, la funcionaria municipal detalló que en esta versión se incorporaron nuevos servicios para el público. "Además de la tradicional oferta de la Feria Gourmet, contamos con módulos de la Tarjeta Punta Arenas, Tarjeta Integración Austral y un punto de Ecocanje, lo que permitió ampliar la experiencia para los asistentes", añadió.

Desde los propios expositores, la evaluación también fue positiva. La horticultora Erna de Mayo destacó el respaldo municipal y la respuesta del público. "Ha sido todo un éxito, cada vez que hay feria se vende todo. La gente busca nuestros productos y agradecemos estos espacios que nos permiten comercializar directamente", comentó.

En tanto, los asistentes valoraron la continuidad de la iniciativa durante varios meses. "Es una muy buena alternativa para comer saludable. Hemos tenido acceso a productos frescos desde noviembre hasta ahora, y ojalá pudiera mantenerse durante todo el año", señaló Mirta Ponce, visitante habitual de la feria.

Desde el municipio informaron que, tras esta última feria, el ciclo se retomará en la próxima temporada, una vez que se reactive la producción local, proyectándose su regreso durante los meses de primavera, manteniendo el enfoque en fortalecer la comercialización directa entre productores locales y la comunidad, así como en consolidar este espacio como una alternativa estable de acceso a alimentos frescos y 100% regionales.

CAMPEONATO DE TENIS PATAGÓNICO (3)

MÁS DE CIEN JUGADORES DIERON VIDA AL PRIMER CAMPEONATO PATAGÓNICO DE TENIS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

CADEM: APROBACIÓN DEL PRESIDENTE LLEGA AL 41% Y MARA SEDINI ES LA MINISTRA PEOR EVALUADA

Leer Más

Por otro lado, el ministro Secretario General de la Presidencia de Chile, José García Ruminot se posiciona como el ministro mejor evaluado con un 58%.

Por otro lado, el ministro Secretario General de la Presidencia de Chile, José García Ruminot se posiciona como el ministro mejor evaluado con un 58%.

Cadem26042026
nuestrospodcast
ÚLTIMA FERIA GOURMET DE LA TEMPORADA (6)

FERIA GOURMET CIERRA TEMPORADA CON MÁS DE 7 MIL ASISTENTES TOTALES

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
ÚLTIMA FERIA GOURMET DE LA TEMPORADA (6)

FERIA GOURMET CIERRA TEMPORADA CON MÁS DE 7 MIL ASISTENTES TOTALES

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
Ministro Daniel Mas y nuevo gerente general de Sercotec

SERCOTEC DESIGNA A HENRY AZURMENDI COMO NUEVO GERENTE GENERAL DE LA INSTITUCIÓN

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
ANIVERSARIO IVBA CEREMONIA MILITAR 13

IVª BRIGADA AÉREA CONMEMORA 46 AÑOS DESTACANDO EL COMPROMISO Y TRAYECTORIA DE SU PERSONAL

PAC avenida Pedro Montt Natales (2)