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10 de junio de 2026

PROYECTO DE DIPUTADA JAVIERA MORALES QUE QUITA LAS ARMAS A AGRESORES POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ES DESPACHADO A LEY

La propuesta busca fortalecer la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar mediante medidas preventivas que reduzcan el riesgo de agresiones graves y femicidios, especialmente contra mujeres, niños y niñas.

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La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto impulsado por la diputada Javiera Morales que prohíbe la tenencia y porte de armas de fuego a personas denunciadas, imputadas o condenadas por violencia intrafamiliar, despachando la iniciativa a Ley.

La propuesta busca fortalecer la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar mediante medidas preventivas que reduzcan el riesgo de agresiones graves y femicidios, especialmente contra mujeres, niños y niñas.

Tras conocerse la aprobación definitiva del proyecto en el Congreso Nacional, la diputada Javiera Morales valoró el avance de una iniciativa que presentó con el objetivo de cerrar una brecha de protección para las víctimas.

“Hoy damos un paso muy importante para la seguridad de las mujeres, niños y familias de nuestro país. Sabemos que la presencia de armas de fuego en contextos de violencia intrafamiliar aumenta significativamente el riesgo de lesiones graves y de desenlaces fatales. Por eso impulsamos esta Ley, porque la protección de las víctimas debe estar siempre en el centro de la acción del Estado”, señaló la parlamentaria.

 
Además, recordó la preocupante realidad que enfrenta Magallanes en esta materia. “Cada día vemos en la prensa regional casos de violencia intrafamiliar, de femicidios frustrados, lo que nos debe poner en alerta de la inseguridad que viven las mujeres y sus hijos al interior del hogar”.

La legisladora destacó que el proyecto obtuvo respaldo transversal durante su tramitación y agradeció el apoyo recibido tanto en la Cámara como en el Senado. “Este es un ejemplo de que podemos construir acuerdos cuando se trata de proteger la vida y la seguridad de las mujeres. Esperamos que esta nueva herramienta permita prevenir hechos de violencia extrema y entregar mayor tranquilidad a quienes hoy viven situaciones de amenaza o vulnerabilidad”, sostuvo.

Con su despacho por el Congreso Nacional, la iniciativa queda ahora en condiciones de ser promulgada por el Presidente de la República y convertirse oficialmente en ley.

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