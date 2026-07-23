SUBSECRETARIO DEL TRABAJO DESTACÓ GESTIÓN DE LA OMIL DE PUNTA ARENAS

La Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) de Punta Arenas recibió este miércoles la visita del subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, quien junto al alcalde Claudio Radonich revisaron el funcionamiento de la unidad, sus principales resultados y las acciones que desarrolla para facilitar el acceso al empleo de los vecinos de la comuna.

"Hemos multiplicado nuestras ferias laborales y nuestra colaboración con los pequeños emprendimientos, que son los que generan empleo y sustento para muchas familias que ya no tienen un empleo formal. Por eso, como Municipalidad, siempre estamos abocados. Hay que tener claro que la Municipalidad no genera empleo; nuestro rol es facilitar el encuentro entre quienes buscan trabajo y las empresas. Además, somos buenos socios para la empresa porque los perfilamos y, durante el período que hemos visto, cerca del 35% de las personas que buscan empleo con nosotros lo obtienen", señaló el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

Por su parte, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, explicó que la visita forma parte del despliegue territorial impulsado por el Gobierno para conocer las distintas realidades laborales del país y fortalecer el trabajo conjunto con los municipios. "Nos hemos encontrado aquí con una OMIL que, la verdad, es que es para sentirse orgullosos. Creemos que funciona bastante bien, están muy insertos también en la red del Ministerio. Por lo mismo, los siguientes pasos que venimos a anunciar, también en esta visita, están en el marco del plan de empleo que está promoviendo el gobierno", sostuvo.

Asimismo, Rosende agregó que uno de los principales objetivos es avanzar en la creación de empleos formales y de calidad, fortaleciendo la capacitación y certificación de competencias para responder a las necesidades del mercado laboral regional. "Creemos que la OMIL de aquí, de esta ciudad en particular, de la Municipalidad de Punta Arenas, puede ser un aliado estratégico muy importante para poder ir cerrando esas brechas y darle tranquilidad, sobre todo mucha tranquilidad a las familias de esta linda ciudad, que el gobierno y el municipio vamos a estar trabajando de la mano para poder entregar más y mejores empleos", indicó.

Durante el primer semestre de 2026, la OMIL atendió a 2.553 personas y concretó 699 colocaciones laborales. Además, en abril realizó una Feria Laboral Municipal que reunió a 25 empresas, ofreció 700 vacantes y convocó a cerca de 1.800 asistentes.

Como parte de las próximas acciones, la OMIL de Punta Arenas desarrollará en agosto una nueva Feria Laboral. Asimismo, se realizarán dos encuentros con empresas orientados a abordar las necesidades de capacitación y formación del capital humano, especialmente en empleos de menor complejidad.