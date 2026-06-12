LA TASA DE PARTICIPACIÓN LABORAL EN MAGALLANES ALCANZÓ 68,9%, LA MÁS ALTA A NIVEL NACIONAL EN EL TRIMESTRE MÓVIL FEBRERO-ABRIL 2026

En el reciente Termómetro Laboral elaborado por el Observatorio Laboral de Magallanes que ejecuta INACAP y financia la Subsecretaría del Trabajo, correspondiente al trimestre móvil febrero-abril de 2026, se observa que la población ocupada registró un aumento de 2,8% en comparación al mismo periodo del año anterior, alcanzando cerca de 99,8 mil personas ocupadas. En la misma línea, el empleo asalariado evidenció un incremento de 2,9%.

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En comparación con el nivel nacional, la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena presenta una posición relativa favorable en sus indicadores laborales. En particular, registra una tasa de desocupación del país de 6,2%, la segunda más baja del país y 2,9 puntos porcentuales (p.p.) por debajo del nivel nacional. Asimismo, la tasa de ocupación alcanza el 64,6%, situándose como la segunda más alta a nivel país.

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La tasa de participación alcanzó un 68,9%, la más alta a nivel nacional, lo que indica una elevada proporción de personas en edad de trabajar que participa en el mercado laboral.

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Pablo Barrientos Lara, Coordinador del Observatorio Laboral de Magallanes señaló que “En el trimestre febrero-abril de 2026, la participación femenina alcanzó 62,6% y la ocupación de mujeres 57,3%, con incrementos interanuales de 3,7 y 2,7 puntos porcentuales, respectivamente. En materia de calidad del empleo, el tiempo parcial involuntario se situó en 6,8%, con un aumento de 2,2 puntos porcentuales en doce meses y diferencias por sexo, alcanzando 9,3% en mujeres y 4,9% en hombres”

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En cuanto a la dinámica sectorial, el empleo en el rubro construcción registró un crecimiento anual de 19,3% en el empleo durante el trimestre móvil analizado. El PIB regional aumentó un 4,4% en 2025, acompañado por un crecimiento del 10,0% en el PIB de la construcción.

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En materia de ingresos laborales, el Índice de Remuneraciones (IR) mostró un aumento de 5,1% en doce meses, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación de 2,8% en el mismo periodo.

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Por otra parte, la tasa de ocupación informal se sitúa en 21,8%, ubicándose 5,0 puntos porcentuales por debajo de la tasa nacional (26,8%).

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El reporte completo del Termómetro Laboral de junio se encuentra disponible en: https://www.subtrab.gob.cl/wp-content/uploads/2026/06/magallanes.pdf