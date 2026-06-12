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12 de junio de 2026

LA TASA DE PARTICIPACIÓN LABORAL EN MAGALLANES ALCANZÓ 68,9%, LA MÁS ALTA A NIVEL NACIONAL EN EL TRIMESTRE MÓVIL FEBRERO-ABRIL 2026

En comparación con el nivel nacional, la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena presenta una posición relativa favorable en sus indicadores laborales.

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En el reciente Termómetro Laboral elaborado por el Observatorio Laboral de Magallanes que ejecuta INACAP y financia la Subsecretaría del Trabajo, correspondiente al trimestre móvil febrero-abril de 2026, se observa que la población ocupada registró un aumento de 2,8% en comparación al mismo periodo del año anterior, alcanzando cerca de 99,8 mil personas ocupadas. En la misma línea, el empleo asalariado evidenció un incremento de 2,9%.


En comparación con el nivel nacional, la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena presenta una posición relativa favorable en sus indicadores laborales. En particular, registra una tasa de desocupación del país de 6,2%, la segunda más baja del país y 2,9 puntos porcentuales (p.p.) por debajo del nivel nacional. Asimismo, la tasa de ocupación alcanza el 64,6%, situándose como la segunda más alta a nivel país.


La tasa de participación alcanzó un 68,9%, la más alta a nivel nacional, lo que indica una elevada proporción de personas en edad de trabajar que participa en el mercado laboral.


Pablo Barrientos Lara, Coordinador del Observatorio Laboral de Magallanes señaló que “En el trimestre febrero-abril de 2026, la participación femenina alcanzó 62,6% y la ocupación de mujeres 57,3%, con incrementos interanuales de 3,7 y 2,7 puntos porcentuales, respectivamente. En materia de calidad del empleo, el tiempo parcial involuntario se situó en 6,8%, con un aumento de 2,2 puntos porcentuales en doce meses y diferencias por sexo, alcanzando 9,3% en mujeres y 4,9% en hombres”


En cuanto a la dinámica sectorial, el empleo en el rubro construcción registró un crecimiento anual de 19,3% en el empleo durante el trimestre móvil analizado. El PIB regional aumentó un 4,4% en 2025, acompañado por un crecimiento del 10,0% en el PIB de la construcción.


En materia de ingresos laborales, el Índice de Remuneraciones (IR) mostró un aumento de 5,1% en doce meses, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación de 2,8% en el mismo periodo.


Por otra parte, la tasa de ocupación informal se sitúa en 21,8%, ubicándose 5,0 puntos porcentuales por debajo de la tasa nacional (26,8%).


El reporte completo del Termómetro Laboral de junio se encuentra disponible en: https://www.subtrab.gob.cl/wp-content/uploads/2026/06/magallanes.pdf

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