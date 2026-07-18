NUEVO SUBSIDIO DS1 TRAMO 4 PERMITIRÁ ACCEDER A VIVIENDAS DE HASTA 4.500 UF EN MAGALLANES

El Gobierno anunció la creación del Subsidio DS1 Tramo 4, una nueva modalidad del beneficio habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) orientada a sectores medios y profesionales jóvenes. La iniciativa amplía el valor máximo de las viviendas que pueden adquirirse con apoyo estatal, pasando de 2.200 UF a 4.000 UF a nivel nacional.

En las zonas extremas del país, entre ellas la Región de Magallanes, el límite aumentará hasta las 4.500 UF. El subsidio entregará un aporte estatal de 400 UF, mientras que las personas interesadas deberán acreditar un ahorro mínimo de 200 UF en su cuenta de ahorro para la vivienda. El beneficio podrá utilizarse para la compra de viviendas nuevas o usadas.

Entre los requisitos establecidos se encuentra contar con una cuenta de ahorro para la vivienda con al menos 12 meses de antigüedad, estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH), ser mayor de 18 años, tener cédula de identidad vigente y acreditar capacidad para acceder a un crédito hipotecario o financiar la diferencia del valor de la propiedad.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo informará durante el segundo semestre las fechas de postulación, los plazos para acreditar el ahorro y los demás antecedentes del proceso. Asimismo, precisará el porcentaje máximo de calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares que podrán tener quienes postulen a este nuevo tramo del subsidio.





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