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23 de junio de 2026

A 100 DÍAS DE GOBIERNO: MAGALLANES REGISTRA AVANCES EN VIVIENDA, EMPLEO, SALUD, SEGURIDAD Y APOYO A LAS FAMILIAS

La región muestra resultados concretos en áreas prioritarias para la ciudadanía, destacando la entrega de viviendas, el liderazgo nacional en participación laboral, el fortalecimiento de la salud pública y medidas de apoyo directo como el cupón de gas licuado.

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​A cien días del inicio de la actual gestión gubernamental, la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena presenta importantes avances en materias clave para el bienestar de las familias y el desarrollo regional. Vivienda, empleo, salud, seguridad, turismo y apoyo al costo de la vida forman parte de los principales hitos alcanzados durante este período.

 
En materia habitacional, 174 familias ya recibieron las llaves de su vivienda definitiva, mientras que se han asignado 577 subsidios habitacionales, permitiendo avanzar en el acceso a soluciones concretas para cientos de hogares de la región. Asimismo, nuevos proyectos habitacionales ya iniciaron su construcción, fortaleciendo la respuesta a una de las principales necesidades de la ciudadanía.

 
En el ámbito económico y laboral, Magallanes alcanzó la mayor participación laboral del país, registrando un 68,9%, cifra que refleja el dinamismo de la región y la generación de nuevas oportunidades para trabajadoras y trabajadores.
El turismo continúa consolidándose como uno de los principales motores del desarrollo regional. Durante este período se registró un aumento de visitantes y pernoctaciones, acompañado por un crecimiento sostenido de las exportaciones, contribuyendo al fortalecimiento de la actividad económica y la proyección de Magallanes a nivel nacional e internacional.

 
En salud, la región logró superar el 80% de avance en la resolución de casos oncológicos, además de reforzar su red asistencial mediante la incorporación de nuevos médicos especialistas, mejorando la capacidad de atención y respuesta para la comunidad.

 
La seguridad también ha sido una prioridad para el Gobierno. A través del trabajo coordinado entre las instituciones del Estado, las policías y organismos especializados, se han fortalecido los operativos preventivos y de fiscalización en toda la región. Solo durante la última semana, Carabineros realizó 1.606 fiscalizaciones, recibió 82 denuncias y concretó la detención de 48 personas. Por su parte, la Policía de Investigaciones informó la incautación de cerca de 25 kilos de droga en lo que va del año, además de acciones de control migratorio que permitieron denunciar a ciudadanos extranjeros ante el Servicio Nacional de Migraciones. Asimismo, se anunció la creación del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) en Magallanes, unidad especializada que contribuirá a fortalecer las capacidades de prevención e investigación en la región.

 
A ello se suma una de las medidas más valoradas por la ciudadanía durante los meses de invierno: el cupón de gas licuado. A la fecha, más de 6.400 personas han realizado el canje de este beneficio, accediendo a un apoyo concreto para enfrentar los costos energéticos en una de las regiones más australes y frías del país.

 
Al respecto, el seremi de Gobierno de Magallanes, Ángel Roa, señaló que “los primeros cien días de gestión se miden por resultados concretos, no por discursos. Se reflejan en familias que reciben las llaves de su hogar, en más oportunidades de empleo, en una mejor respuesta del sistema de salud y en acciones que fortalecen la seguridad de nuestras comunidades. Ese es el objetivo de ordenar la casa: contar con un Estado más eficiente, cercano y capaz de responder a las necesidades de las personas, para que los cambios se vean y se sientan en la vida cotidiana de las familias magallánicas”.

 
De esta manera, los primeros 100 días de gestión dan cuenta de una agenda enfocada en mejorar la calidad de vida de las personas, fortalecer el desarrollo regional y avanzar con acciones concretas que respondan a las necesidades de las y los habitantes de Magallanes.

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