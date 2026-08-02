SEREMI DE GOBIERNO PRESENTÓ A DOSITO, LA MASCOTA DE LA DIVISIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES

La Secretaría Regional Ministerial de Gobierno presentó en Punta Arenas a DOSito, la mascota institucional de la División de Organizaciones Sociales (DOS), que participará en las actividades territoriales que desarrolla el organismo junto a organizaciones sociales de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

La actividad se realizó en las Letras de Punta Arenas y contó con la participación del seremi de Gobierno, Ángel Roa Alegría; el seremi del Deporte, Jacques Roux; dirigentes y dirigentas sociales, además del equipo regional de la División de Organizaciones Sociales.

Durante la presentación, el seremi de Gobierno explicó que DOSito acompañará iniciativas como diálogos ciudadanos, capacitaciones y otras actividades en terreno, tanto en Punta Arenas como en otras comunas de la región, con el propósito de apoyar el trabajo que desarrolla la División de Organizaciones Sociales con las organizaciones comunitarias.

En tanto, el seremi del Deporte destacó la importancia del trabajo conjunto entre instituciones para apoyar a clubes y asociaciones deportivas. En ese contexto, señaló que junto al Comité Olímpico de Chile se impulsan jornadas de capacitación en formulación de proyectos y gestión deportiva, orientadas a responder a las necesidades planteadas por dirigentes deportivos de la región.

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