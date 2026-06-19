SEREMI DE GOBIERNO DE MAGALLANES DESTACA AVANCES DE LOS PRIMEROS 100 DÍAS Y REAFIRMA AGENDA EN SEGURIDAD, INVERSIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL

En una extensa entrevista realizada la mañana de este viernes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de Gobierno y vocero de La Moneda en Magallanes, Ángel Roa Alegría, efectuó un balance de los primeros 100 días de la actual administración, abordando materias relacionadas con seguridad, medidas de mitigación por el alza de los combustibles, el proyecto de Sala Cuna Universal, el registro de actos vandálicos y el trabajo territorial desarrollado con organizaciones sociales.



La autoridad sostuvo que la gestión del Ejecutivo se ha centrado en tres ejes principales. “Nosotros tenemos 3 ejes como gobierno, que es por un lado la seguridad, el desarrollo económico y por otro lado también lo que es la protección social”, afirmó.



En materia económica, destacó las medidas implementadas frente al impacto generado por la crisis internacional y el aumento de los combustibles, señalando que se impulsaron iniciativas como el cupón de gas licuado, ayudas para la pesca artesanal, beneficios para taxis y transporte escolar, además del aporte de 30 mil pesos por hijo destinado al 80% de las familias más vulnerables.



“Podríamos como gobierno haber dicho que no eran necesarias, pero nosotros las tomamos porque sabemos que hay un segmento de la población que se va a ver más afectado por todos estos aumentos”, señaló.



Respecto a la disminución reciente en el precio de los combustibles, Roa indicó que la intención del Ejecutivo es continuar con una reducción gradual, aunque supeditada al comportamiento del escenario internacional.



Seguridad y control fronterizo



En seguridad, el vocero regional destacó las medidas implementadas en la frontera norte y aseguró que la construcción de la zanja contemplada por el Gobierno presenta un importante nivel de avance.



“Hace una semana llevaba más del 90%”, indicó, precisando que la obra contempla una extensión de 50 kilómetros.



Asimismo, destacó el reforzamiento del personal militar y el aumento de la presencia policial en los territorios, señalando que uno de los objetivos es mejorar la percepción de seguridad de la población.



“Sabemos que los operativos no son lo único importante. También es importante la sensación de seguridad que sienten las personas”, expresó.



La autoridad agregó que durante estos meses se han destrabado inversiones que permanecían detenidas por trámites administrativos.



“En estos tres meses hemos logrado destrabar cerca de 36 mil millones de dólares de inversión que estaban detenidos por trabas burocráticas a nivel nacional”, afirmó.



Sala Cuna Universal



Otro de los temas abordados fue el proyecto de Sala Cuna Universal, iniciativa que, según explicó, busca mejorar la inserción laboral femenina y ampliar el beneficio a padres y tutores.



“Hoy día la coparentalidad es una realidad, entonces queremos que este beneficio llegue a quienes lo necesiten, a las madres primeramente, pero también a los padres y también a los tutores”, señaló.



Roa recordó que recientemente, junto a la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, se realizó una actividad informativa en Zona Franca, considerando que se trata de un importante polo laboral de la región.



La autoridad manifestó su expectativa de que las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo permitan destrabar una iniciativa que lleva años de discusión parlamentaria.



Registro de actos vandálicos e incivilidades



En relación con el proyecto que crea un registro de actos vandálicos e incivilidades, el vocero regional defendió la iniciativa y afirmó que será materia de discusión en el Congreso.



“La gente está cansada de este tipo de actos que empañan la convivencia pública”, sostuvo.



Asimismo, descartó que existan privilegios para autoridades o funcionarios, enfatizando que la normativa deberá aplicarse de manera transversal.



“Nadie está sobre la ley. Nosotros en ese sentido hemos sido muy enfáticos y somos un gobierno que está comprometido con lo que es la probidad y la transparencia”, declaró.



Y añadió: “Todos somos, como dijo el subsecretario ayer, iguales ante la ley”.



Fondo de Medios y trabajo con organizaciones sociales



Respecto del Fondo de Medios 2026, Roa informó que actualmente se desarrolla la etapa de evaluación de las iniciativas presentadas, tras la revisión de antecedentes administrativos.



“Dentro del próximo mes deberíamos tener también el resultado de esa evaluación y después también tiene que pasar por el Consejo Regional”, explicó.



Además, destacó el despliegue territorial y los diálogos ciudadanos impulsados con juntas de vecinos y organizaciones sociales, en línea con el mandato presidencial de privilegiar el trabajo en terreno.



“El mandato del presidente es tener un trabajo en terreno más que de oficina y por eso es que nosotros hemos priorizado esto”, señaló.



En esa línea, sostuvo que uno de los desafíos de las autoridades es recuperar la cercanía con la ciudadanía.



“Para mí es muy importante detenerme, ir a la junta de vecinos, ir a los lugares donde están los adultos mayores, aunque hayan diez o menos personas, porque es la forma que nosotros tenemos también de estar conectados con lo que la gente está diciendo en la calle”, concluyó.







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