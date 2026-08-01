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1 de agosto de 2026

CORE POR TIERRA DEL FUEGO INICIA REVISIÓN DE LAS LEYES NAVARINO Y TIERRA DEL FUEGO PARA PROYECTAR SU FUTURO

Patagonia Rural

PATRURAL

El Consejo Regional (CORE) de Magallanes comenzó un proceso de análisis de las leyes de excepción que benefician a Tierra del Fuego y Navarino, con el objetivo de evaluar su funcionamiento y proyectar eventuales mejoras para fortalecer la inversión y el desarrollo de los territorios australes. El tema fue abordado en Patagonia rural, donde participó el consejero regional por la provincia de Tierra del Fuego, Rodolfo Cárdenas.

Durante la entrevista en Patagonia rural, Cárdenas explicó que la comisión especial creada por el CORE buscará recoger la visión de instituciones públicas, gremios, empresas y productores para elaborar un informe sobre el estado actual de las leyes Navarino y Tierra del Fuego. Según señaló, el propósito es identificar los aspectos que han dado resultados, aquellos que requieren modernización y las herramientas necesarias para proyectar estos instrumentos a futuro.

El consejero destacó que uno de los principales desafíos es facilitar el acceso a los beneficios tributarios y adecuar los procedimientos a la realidad de los territorios beneficiados. En ese sentido, planteó la necesidad de descentralizar algunos procesos administrativos, incorporar nuevas actividades productivas y fortalecer la presencia de servicios públicos para simplificar la aplicación de estas normativas.

Asimismo, Cárdenas sostuvo que las leyes de excepción deben seguir contribuyendo tanto al desarrollo económico como al crecimiento poblacional de Tierra del Fuego y Navarino. Agregó que este proceso debe complementarse con inversiones en conectividad, infraestructura, turismo, agricultura y ganadería, con el fin de potenciar el desarrollo productivo de la región de Magallanes.



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