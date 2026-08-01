SEGUNDA JORNADA DEL FESTIVAL FOLCLÓRICO EN LA PATAGONIA RINDIÓ HOMENAJE A LOS 40 AÑOS DEL CONJUNTO ALBORADA DE SALFA

La segunda jornada de la XLV versión del Festival Folclórico en la Patagonia, realizada este viernes 31 de julio, estuvo marcada por un emotivo homenaje al Conjunto Folclórico Alborada de Salfa, agrupación que este año cumple 40 años de trayectoria promoviendo el folclor y la identidad cultural de Magallanes.

Durante el reconocimiento, se destacó la historia del conjunto, nacido hace cuatro décadas a partir de la iniciativa de Hugo Sandoval y Oscar Pérez, quienes impulsaron la creación de la agrupación junto al respaldo de Guillermo Salinas. A lo largo de estos años, decenas de integrantes han formado parte de Alborada, consolidando un espacio de encuentro en torno a la música y las tradiciones regionales.

En el homenaje también se puso en valor el aporte permanente de la agrupación al patrimonio cultural de la región. Sus integrantes resaltaron que la unidad y la amistad han sido los pilares que han permitido mantener vigente el proyecto durante cuatro décadas, reuniendo a distintas generaciones en torno al folclor.

La programación artística de la segunda noche también incluyó las presentaciones de Taller Alturas, la cantante argentina Maggie Cullen y el reconocido folclorista Nahuel Pennissi, quienes fueron parte de la antesala de la jornada final del Festival Folclórico en la Patagonia.