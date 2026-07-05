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5 de julio de 2026

EMOTIVO HOMENAJE A CARLOS GONZÁLEZ JAKSIC MARCÓ EL INICIO DEL CARNAVAL DE INVIERNO 2026

​La primera jornada del tradicional evento comenzó con un reconocimiento al exalcalde de Punta Arenas, impulsor de la creación del Carnaval de Invierno en 1996. Más de 30 mil personas asistieron al desfile realizado en la Costanera del Estrecho.

GONZALEZYAKSIC

El Carnaval de Invierno 2026 inició este sábado con un emotivo homenaje al exalcalde de Punta Arenas, Carlos González Jaksic, reconocido como el creador de esta tradicional celebración que nació en 1996 y que este año conmemora sus 30 años de historia.

En la ceremonia participaron integrantes de la familia de la exautoridad, quienes recibieron el reconocimiento de la Municipalidad de Punta Arenas antes del inicio del desfile de carros alegóricos y comparsas. En esta nota se incluye una fotografía de la familia de Carlos González Jaksic, presente durante el homenaje.

De acuerdo con lo informado por el alcalde Claudio Radonich, más de 30 mil personas asistieron a la primera jornada del Carnaval de Invierno 2026, pese a las bajas temperaturas que alcanzaron los -3 °C. En total, cerca de tres mil participantes, distribuidos en 64 agrupaciones, dieron vida al desfile por la Costanera del Estrecho.

El jefe comunal también informó que un inconveniente mecánico en uno de los carros alegóricos obligó a modificar el recorrido de las últimas agrupaciones, las que fueron desviadas por calle Colón para completar el desarrollo de la primera jornada.

​La publicación completa del alcalde Claudio Radonich puede revisarse en el siguiente enlace:

https://www.instagram.com/p/DaZS2VolVju/?igsh=d3UwaXZvM2llcWht&img_index=7
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EL EMOTIVO RECUERDO A JOHANNA JOHNSTON DURANTE EL CARNAVAL DE INVIERNO 2026

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