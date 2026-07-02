LOS BUNKERS DARÁN INICIO A LOS 30 AÑOS DEL CARNAVAL DE INVIERNO

Con un concierto gratuito encabezado por Los Bunkers, Punta Arenas dará este viernes el puntapié inicial a la celebración de los 30 años del Carnaval de Invierno, uno de los eventos culturales y ciudadanos más importantes de la Patagonia chilena. La presentación de la reconocida banda de rock nacional marcará el comienzo de tres días de actividades que reunirán música, arte callejero, comparsas y expresiones culturales provenientes de distintos puntos de Chile y Argentina.

La jornada inaugural comenzará a las 18:00 horas en el escenario principal emplazado en la Costanera del Estrecho, con las presentaciones de los artistas regionales Katherine Venegas, Los Inestables y Dayana Scepanovic. A las 20:00 horas será el turno de Los Bunkers, quienes ofrecerán un espectáculo abierto a toda la comunidad. El recinto contará con puestos de gastronomía y venta alusivos a la fiesta invernal, transformando el borde costero en un espacio de encuentro para residentes y visitantes que ya comenzaron a arribar a la ciudad para ser parte de esta edición especial.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que la programación busca convertir esta conmemoración en una histórica celebración, tanto para los habitantes de la comuna como para los miles de visitantes que llegarán durante este fin de semana. "Ya solo quedan horas para comenzar esta gran celebración con el concierto de Los Bunkers. Sabemos que está llegando mucha gente desde distintos lugares para disfrutar de este espectáculo, por eso queremos invitar a todos a acompañarnos desde las 18:00 horas, cuando comenzarán las presentaciones de nuestros artistas regionales y, a las 20:00 horas, el show principal. Este será el punto de partida de los 30 años del Carnaval de Invierno, una fiesta que el sábado y domingo reunirá un 20% más de participantes que el año pasado. Serán 64 alegorías, 15 carros alegóricos, comparsas, murgas, batucadas y delegaciones de Puerto Natales, Porvenir y Argentina. Además, hemos realizado ajustes para que el desfile sea más fluido y todos puedan disfrutarlo, tanto quienes asistan como quienes lo sigan desde distintos lugares de Chile y Argentina", señaló.

La celebración continuará el sábado 4 y domingo 5 de julio con el tradicional corso por la Costanera del Estrecho, entre Croacia y Errázuriz. En esta edición desfilarán 64 alegorías, distribuidas en carros alegóricos, comparsas, murgas, batucadas, disfraces e invitados especiales. En total, se espera la participación de entre 2.500 y 3.000 personas, consolidando esta versión como una de las más numerosas de la historia del Carnaval. El recorrido se extenderá por cerca de 700 metros, desde el sector del Parque de los Dinosaurios hasta calle Errázuriz.

Como parte de la conmemoración de las tres décadas del Carnaval, uno de los momentos más simbólicos será el regreso de siete exreinas, encabezadas por Paola Mattioni, la primera soberana de esta tradicional celebración. "Las siete exreinas nos reuniremos para abrir este Carnaval y celebrar junto a toda la comunidad estos 30 años de historia. Compartiremos un carro especialmente preparado para esta ocasión, acompañadas por el cantante magallánico Chepo y la destacada intérprete Trinidad Allende. Será muy emocionante volver a recorrer la Costanera después de tres décadas. Esperamos que las familias nos acompañen con la alegría que siempre ha caracterizado a los magallánicos y que vivamos juntos un Carnaval inolvidable", expresó Mattioni.

La programación también contará con delegaciones invitadas provenientes de Puerto Natales, Porvenir, Río Gallegos y Río Turbio; clubes de autos clásicos y vehículos tuning; además de organizaciones comunitarias que darán vida a una de las principales expresiones culturales del invierno austral.

El encargado de Eventos Municipales, Javier Biskupovic, explicó que el municipio ha preparado una logística especial para recibir a miles de asistentes y facilitar el desarrollo de las actividades. "El viernes los cortes de tránsito comenzarán a las 16:00 horas entre Avenida Colón y calle Paraguaya. El sábado y domingo se extenderán desde las 12:00 horas entre Angamos y Paraguaya. El público podrá ubicarse a ambos costados de la Costanera para disfrutar del desfile, mientras que los puestos de gastronomía y comercio estarán distribuidos entre las calles Roca y José Menéndez. Este año tendremos murgas, comparsas, batucadas, carros alegóricos y delegaciones de Chile y Argentina que harán de esta una gran fiesta ciudadana", indicó.