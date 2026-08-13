COLEGIO DE PROFESORES PRESENTÓ SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN A CONTRALORÍA POR DICTAMEN D390 DEBIDO A ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 19 S

El Directorio Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile presentó una solicitud de reconsideración ante la Contraloría General de la República por su dictamen Nº D390, ya que, a juicio del Gremio, la mala interpretación del artículo 19S afecta con despidos y modificaciones en sus remuneraciones a los docentes de los tramos Inicial y Temprano que fueron evaluados antes del año 2025.

El Presidente Nacional del Gremio Docente, Mario Aguilar Arévalo, señaló, “esta presentación va referida a una solicitud de reconsideración a la Contraloría respecto del dictamen que ha emitido recientemente sobre la aplicación del artículo 19 S, que es aquel que desafecta a docentes y los despide por sus resultados en la evaluación”.

El líder docente sostuvo, “tenemos serios reparos a esa norma. Creemos que es inhumana porque incluso deja a personas sin poder ejercer de por vida, lo que no se aplica en ninguna otra profesión”.

Mario Aguilar Arévalo explicó, “específicamente nos referimos a una incorrecta interpretación que ha hecho la Contraloría respecto a cómo se aplica esa norma. La ley es clara en que no aplica respecto de aquellos que han obtenido el nivel Temprano y tampoco aplica a los colegas que comenzaron a trabajar antes del 2025, que es a quienes se les pretendería aplicar ahora”.

Agregó el Presidente Nacional del Gremio, “también consideramos que no aplica lo que dice Contraloría respecto a que el despido debe ser automáticamente en julio, porque eso genera un problema muy grave y serio en el sistema escolar. A mitad de año las plantas ya están consideradas con un determinado número de docentes y con cursos asignados; por lo tanto, genera una afectación grave a los niños y niñas que en medio del año haya despidos de docentes sin que eso hubiese estado planificado”.

Por último, Mario Aguilar dijo, “presentamos argumentos jurídicos que preparó nuestro equipo de abogados, solicitando la reconsideración con fundamentos y argumentos de peso. Esperamos que la Contraloría los acoja porque es lo que corresponde jurídicamente”.