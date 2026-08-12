LAKE ASESORES LLEGA A PUNTA ARENAS PARA ORIENTAR SOBRE INDEMNIZACIONES POR DAÑOS EN VIVIENDAS CON CRÉDITO HIPOTECARIO

​Los daños provocados por las bajas temperaturas, el congelamiento de cañerías y las filtraciones de agua producto de lluvias o nieve pueden estar cubiertos por el seguro asociado a un crédito hipotecario, aunque gran parte de los propietarios desconoce este beneficio. Ese fue uno de los principales mensajes entregados por Celeste Cárdenas , asesora de Lake Asesores , durante su participación la mañana de este miércoles en el programa Buenos Días Región , de Polar Comunicaciones.

La profesional explicó que la empresa, originaria de la Región de Los Lagos y con presencia en distintas ciudades del sur del país, llegó a Punta Arenas para dar a conocer un servicio de asesoría orientado a personas que mantienen créditos hipotecarios y que han sufrido daños en sus viviendas producto de fenómenos naturales.

"Nosotros somos de la décima región, estamos en Osorno, Puerto Montt y alrededores. También viajamos al sur de Chile en ciertas circunstancias y hoy día estamos acá en Punta Arenas. Por el clima, porque hace una semana estuvo nevando, hubo congelamientos de cañerías, filtraciones también con las lluvias que han habido. ¿Y bueno, nosotros qué hacemos? En el fondo ayudamos a las personas que cuentan con un crédito hipotecario a poder ser indemnizadas por daños que son causa de fenómenos de la naturaleza, como por ejemplo roturas de cañería, filtración de agua, lluvia o nieve", señaló.

Durante la entrevista, Cárdenas indicó que una de las principales dificultades es el desconocimiento que existe respecto de las coberturas del seguro que habitualmente acompaña a un crédito hipotecario.

"Quienes cuentan con un crédito hipotecario tienen allí un seguro de incendio, que la mayoría de las personas piensa que ese seguro de incendio en el fondo solo sirve para incendio cuando no es así. Ese seguro también cubre este tipo de daños y la mayoría no lo sabe. Por lo tanto, nos encontramos con personas que están pagando un crédito hipotecario por 20 años, 25 hasta 30 años y nunca hicieron uso de ese seguro, ocupando su dinero para reparar daños en sus hogares", afirmó.

La asesora recalcó que las pólizas varían según el banco y la aseguradora, por lo que recomendó solicitar una copia del documento para conocer las coberturas y plazos vigentes.

"La mayoría de las personas que cuenta con ese crédito nunca ha leído la póliza de ese seguro y la póliza la pueden pedir en el banco asociado a su crédito hipotecario. No todas las pólizas son iguales, depende de cada entidad bancaria y de la entidad aseguradora de ese banco. Hay plazos en este seguro que ellos tienen que respetar y muchas letras chicas también que las personas no leen cuando firman el hipotecario", explicó.

Otro de los aspectos abordados fue la importancia de realizar correctamente la denuncia del siniestro y la presentación de antecedentes, ya que, según sostuvo, muchas personas gestionan el proceso por cuenta propia y reciben indemnizaciones inferiores a las que podrían obtener.

"Las personas piensan que tienen que perder totalmente toda la casa para que el seguro pueda responder. A veces intentan hacerlo solos cuando les ocurre alguna filtración, se rompe una cañería, quizás una bomba o un cristal por cambio de temperatura. Ellos tratan de cobrar solos, pero hay muchos detalles importantes que hay que ver para que la aseguradora les pueda pagar. A la mayoría les pasa que les pagan muy poquito, entonces nosotros apostamos a que ellos puedan recibir la mayor indemnización posible", manifestó.

Respecto al trabajo que desarrolla Lake Asesores, Cárdenas explicó que la empresa acompaña gratuitamente todo el proceso de evaluación y presentación del caso, cobrando honorarios únicamente si el cliente obtiene una indemnización.

"Todo el proceso hasta que ellos reciben la indemnización puede ser un mes más o menos. Nosotros vamos a la vivienda, sacamos fotos, hacemos la visita, presentamos el caso, el presupuesto que necesitan ellos y defendemos su caso ante la liquidadora que les va a pagar. Todo eso es gratuito hasta que ellos reciben su indemnización y ahí recién nosotros recibimos un porcentaje de esa indemnización. El dinero llega directamente a la cuenta del cliente, no pasa por nosotros", precisó.

La asesora señaló que, tras la pandemia, el funcionamiento de las aseguradoras cambió y actualmente la indemnización se deposita directamente al propietario, lo que, a su juicio, hace aún más relevante una correcta gestión del proceso.

Finalmente, indicó que cualquier persona que mantenga un crédito hipotecario o un seguro de hogar puede solicitar una revisión de su póliza para conocer las coberturas disponibles.

"Cualquier persona que cuente con crédito hipotecario de cualquier banco o que tenga un seguro de hogar puede acercarse a nosotros. Siempre les vamos a pedir que nos envíen la póliza de ese seguro. Nosotros la revisamos, la visita a su casa también va a ser gratuita y solamente paga si tiene una indemnización. Quienes no tienen su casa asegurada también pueden llegar a nosotros para que les podamos recomendar qué tipo de seguro sería el más adecuado para ellos", concluyó.

​Las personas interesadas en obtener orientación o resolver dudas sobre la cobertura de sus seguros asociados a créditos hipotecarios pueden contactar a Celeste Cárdenas a través del correo electrónico [email protected] o mediante su cuenta de Instagram @carolina.celeste_, donde también comparte información sobre el proceso de evaluación de casos, coberturas y asesorías relacionadas con indemnizaciones por daños en viviendas.



​







​



​

