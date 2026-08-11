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11 de agosto de 2026

NUEVAS DESIGNACIONES FORTALECERÁN LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD MAGALLANES

El Servicio de Salud Magallanes y su Red Asistencial agradecen la labor desarrollada por quienes dejan sus cargos, reconociendo su compromiso y aporte al fortalecimiento de la salud pública en la región de Magallanes.

subdirectores

Con el propósito de continuar fortaleciendo la gestión institucional, agilizar la ejecución de las iniciativas prioritarias y avanzar en la disminución de brechas de atención, el director (s) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, informó nuevas designaciones en cargos directivos del organismo sanitario.

Las incorporaciones y modificaciones en el equipo directivo tienen como objetivo consolidar una conducción coordinada, eficiente y orientada a resultados, con especial énfasis en la elaboración e implementación de planes de mejora que permitan optimizar la gestión e incidir favorablemente en la oportunidad y calidad de la atención que recibe la comunidad usuaria.

En este sentido, los nuevos directivos asumirán el desafío de impulsar una gestión cercana y articulada con los establecimientos de la Red Asistencial, los equipos funcionarios y las comunidades, promoviendo la coordinación entre los distintos niveles de atención y el uso eficiente de los recursos disponibles.

“Estos nombramientos involucran a profesionales de nuestra Red Asistencial que cuentan con una amplia experiencia en el sector. En la Subdirección de Gestión Asistencial asumirá la Dra. María Isabel Iduya Landa; en la Subdirección de Administración y Finanzas, el señor Alexis Vásquez Fernández; y en la Subdirección de Gestión de Personas, la señora Fanny Ros Garay. Los dos primeros son funcionarios del Hospital Clínico de Magallanes (HCM), mientras que la nueva subdirectora de Gestión de Personas es funcionaria de dicha subdirección y ya había desempeñado este cargo con anterioridad”, señaló el director (s) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras.

Respecto de los cargos y funciones en el Hospital Clínico de Magallanes, estas se encuentran debidamente organizadas conforme a la normativa legal vigente, garantizando así, la continuidad de todas las funciones operativas y clínicas del principal centro de salud de la región; materia que fue abordada previamente por el director (s) Contreras, con el actual director (s) del establecimiento, Luis Leiva.

El gestor de la Red Asistencial agregó que, estas designaciones responden a la necesidad de continuar avanzando en una gestión que permita ejecutar las prioridades institucionales, reducir las brechas existentes y entregar una atención más oportuna y de calidad a la comunidad.

“Tal como lo ha señalado nuestro Subsecretario de Redes Asistenciales, Dr. Julio Montt, una mejor gestión no es un objetivo administrativo, sino una obligación con las personas. Ese debe ser nuestro norte, construir una red de salud más transparente, eficiente y cercana, donde el centro de cada decisión sean siempre los pacientes y sus familias”, enfatizó Ricardo Contreras.

El Servicio de Salud Magallanes y su Red Asistencial agradecen la labor desarrollada por quienes dejan sus cargos, reconociendo su compromiso y aporte al fortalecimiento de la salud pública en la región de Magallanes.

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