EL REGIMIENTO CHACABUCO DEL EJÉRCITO DE CHILE VIAJA A PUNTA ARENAS EN LA LST-92 RANCAGUA PARA EL EJERCICIO JAUKEN

Una compañía del Batallón de Infantería y una Patrulla de Observación del Grupo de Artillería N°3 Silva Renard del Regimiento N°6 Chacabuco del Ejército de Chile se desplegó a Punta Arenas a bordo de la barcaza LST-92 Rancagua de la Armada de Chile para participar en el ejercicio Jauken 2026.

En el ejercicio Jauken, organizado por la V División de Ejército en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, las unidades, como publicó Infodefensa.com, acreditan su nivel de alistamiento operacional en estas maniobras de invierno, enfrentando las adversidades climáticas y geográficas del área austral.

Según la II División Motorizada del Ejército de Chile, el embarque del personal y medios del Regimiento N°6 Chacabuco en la LST-92 Rancagua, efectuado en la basa naval Talcahuano, demuestra las capacidades conjuntas, fortalece la interoperabilidad y la proyección estratégica de fuerzas entre ambas instituciones.

Esta fase permite evaluar y fortalecer los procedimientos de transporte estratégico, la coordinación conjunta y la capacidad de respuesta, contribuyendo al alistamiento operacional y al cumplimiento de las misiones institucionales.

Fuente: infodefensa.com

