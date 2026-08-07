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7 de agosto de 2026

AGUAS MAGALLANES ACLARA QUE EL AGUA POTABLE MANTIENE SU CALIDAD Y ATRIBUYE CAMBIOS EN EL SABOR A LOS DESHIELOS

Una inspección realizada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios confirmó el normal funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Punta Arenas.

aguasmagallanesaguapotable

Ante las consultas realizadas por vecinos debido a episodios de alteración en el sabor del agua potable registrados en algunos sectores de Punta Arenas, la empresa sanitaria emitió una declaración oficial para entregar tranquilidad a la comunidad y asegurar que el suministro continúa siendo seguro para el consumo.

Según informó la compañía, los procesos de producción y tratamiento del agua potable están operando con total normalidad y no se han detectado inconvenientes en el funcionamiento de la Planta de Tratamiento.

La empresa explicó que las variaciones percibidas por algunos usuarios podrían estar relacionadas con cambios naturales en las características del agua cruda, producto de los deshielos registrados durante los últimos días. Estas modificaciones pueden influir en el sabor del agua, aunque no afectan su calidad sanitaria.

En ese contexto, la sanitaria enfatizó que el agua tratada cumple plenamente con todos los parámetros establecidos por la normativa vigente, por lo que es apta y segura para el consumo humano.

Asimismo, informó que durante la tarde del día anterior, la Superintendencia de Servicios Sanitarios realizó una inspección preventiva a las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Punta Arenas, verificando el correcto funcionamiento de los procesos de producción y tratamiento.

Finalmente, la empresa reiteró su compromiso con la calidad del servicio e invitó a quienes tengan consultas o requieran información adicional a comunicarse al teléfono 61 228 0028 o mediante sus canales oficiales de atención.

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EN MAGALLANES LA PROTECCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS DEBE SER UN HÁBITO DURANTE TODO EL AÑO

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