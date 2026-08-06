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6 de agosto de 2026

EN ENPROTUR DESTACAN SOLUCIONES ENERGÉTICAS DEL GAS LICUADO DE GASCO MAGALLANES EN LA HOTELERÍA

En Enprotur participan 33 empresas proveedoras junto a otros 30 hoteles, generándose adicionalmente unas 500 reuniones de negocios.

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Un total de 33 empresas proveedoras de la industria del turismo se dieron cita en la séptima versión de Enprotur 2026 que se inauguró, el mediodía del miércoles 5 de agosto, en los salones del Hotel Dreams de Punta Arenas en donde se destacaron las soluciones energéticas que GASCO Magallanes, con su negocio de gas licuado, brinda a esta pujante actividad económica en la Patagonia chilena.

 

Sara Adema, Gerente de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine dijo que “los turistas quieren y necesitan hoteles más verdes. Los hoteles están siendo mucho más sustentables, están atentos a la huella de carbono. Siempre tenemos que innovar y GASCO, en este sentido, ha presentado un producto innovador”.

 

Tras la inauguración del evento, Davor Vukasovic, Gerente de Soluciones Energéticas y Negocio Gas Licuado de GASCO Magallanes destacó la participación de la empresa en Enprotur en donde “mostramos las soluciones energéticas que hemos implementado con los hoteles. Hoy estamos enfocados en el turismo de Torres de Paine, brindando soluciones de generación eléctrica y soluciones térmicas a base de gas licuado, buscando día a día mantener un suministro confiable para que nuestros clientes puedan enfocarse en sus clientes, delegando en nosotros su operación".

 

En Enprotur participan 33 empresas proveedoras junto a otros 30 hoteles, generándose adicionalmente unas 500 reuniones de negocios. 

 

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ENPROTUR PATAGONIA 2026 REUNIRÁ A MÁS DE 70 EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO EN SU SÉPTIMA VERSIÓN

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