GASCO MAGALLANES REFUERZA MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL USO DE LA ENERGÍA JUNTO A VECINOS DEL SECTOR ANDINO

GASCO Magallanes realizó una jornada informativa junto a vecinos del sector Andino de Punta Arenas con el objetivo de reforzar las medidas de prevención ante el inicio del invierno. La actividad se desarrolló en la sede de la Junta de Vecinos Los Sueños del Andino y formó parte de la Campaña de Uso Seguro y Eficiente de la Energía.

La iniciativa contó con la participación de la Séptima Compañía de Bomberos de Punta Arenas y de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Durante la jornada se entregaron recomendaciones sobre el uso seguro del gas natural y gas licuado, la correcta ventilación de los hogares y la importancia de realizar mantenciones periódicas a instalaciones y artefactos con personal certificado.

El gerente comercial de GASCO Magallanes, Gonzalo Herrera Albornoz, enfatizó la necesidad de efectuar revisiones preventivas tanto a las redes interiores como a los equipos que funcionan con gas. Asimismo, advirtió sobre los riesgos asociados al monóxido de carbono, señalando que los accidentes pueden evitarse mediante medidas de prevención y mantenimiento oportuno.

Por su parte, representantes de la Séptima Compañía de Bomberos explicaron cómo detectar posibles situaciones de intoxicación por monóxido de carbono y los protocolos de emergencia que se aplican en estos casos. En tanto, la presidenta de la Junta de Vecinos Los Sueños del Andino, Lucila García, valoró la realización de estas charlas y destacó la importancia de la prevención para las familias del sector.

La campaña adquiere especial relevancia luego de que durante 2025 se registraran 25 personas intoxicadas y 10 fallecidos por monóxido de carbono, cifra superior a la registrada durante 2024. Con estas actividades, la empresa busca fortalecer la prevención y promover prácticas seguras en el uso de la energía.

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