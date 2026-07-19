ESTUDIO ADVIERTE DIFICULTADES DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS PARA COMPRENDER TEXTOS COMPLEJOS

La capacidad para comprender textos extensos y complejos se ha convertido en una preocupación para el mundo académico. Un reportaje publicado por The Clinic, basado en antecedentes de medios internacionales y opiniones de especialistas, expone que universidades de distintos países han detectado dificultades crecientes entre sus estudiantes para mantener la atención y analizar lecturas de mayor profundidad.

Entre los factores mencionados se encuentran el debilitamiento del hábito lector durante la etapa escolar, los efectos del confinamiento por la pandemia y el consumo predominante de contenidos breves en redes sociales. Especialistas sostienen que este escenario ha reducido la capacidad de concentración sostenida y ha afectado el desarrollo de habilidades de comprensión lectora.

En Chile, la última evaluación de competencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mostró que el 53% de las personas entre 16 y 65 años obtuvo un nivel 1 o inferior en comprensión lectora, mientras que solo un 2% alcanzó los niveles más altos, asociados a la capacidad de analizar e interpretar textos largos y complejos.

Académicos consultados coinciden en que fortalecer la lectura desde los primeros años de formación, promover el acceso a textos de mayor extensión y desarrollar estrategias de comprensión progresiva son algunas de las medidas que podrían contribuir a revertir esta tendencia. También plantean la necesidad de adaptar las prácticas pedagógicas para fomentar el pensamiento crítico sin reducir las exigencias académicas.

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