Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

17 de julio de 2026

INCAUTAN 1.000 METROS DE REDES CENTOLLERAS EN ZONA DE PESCA DE PUERTO NATALES

A dos días del inicio de la temporada extractiva de centolla se sorprendió, durante una fiscalización entre personal de Sernapesca y la Armada de Chile, 1.000 metros de redes centolleras a bordo de una embarcación.

redescentollerasnatales
El operativo de fiscalización se llevó a cabo en el sector Golfo Almirante Montt, Puerto Natales, y tuvo como objetivo verificar que la actividad extractiva se realice cumpliendo con las exigencias normativas, como el uso exclusivo de jaulas trampas, respetar la talla mínima de 12 cm, capturar únicamente a ejemplares machos, entre otras.

Ximena Gallardo, directora regional de Sernapesca en Magallanes, comentó: "Al momento de la inspección, la embarcación parecía estar en regla a simple vista, ya que en la cubierta se podía observar la presencia de las jaulas trampa, sin embargo, nuestro personal y el de la armada se percataron de las redes que se encontraban ocultas. Incautamos las redes y cursamos la citación correspondiente".

La autoridad regional finalmente hizo un llamado a la responsabilidad, instando a utilizar solo los aparejos autorizados que permiten mayor selectividad de los ejemplares capturados para cumplir la normativa y asegurar un manejo sustentable del recurso.     


detenidomicrotrafico

INCAUTAN MÁS DE 65 GRAMOS DE MARIHUANA Y CUATRO PLANTAS EN PROCEDIMIENTO COORDINADO CON FISCALÍA EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

ADUANAS Y PDI INCAUTAN MÁS DE 1.200 ARTÍCULOS FALSIFICADOS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

En dos procedimientos se fiscalizó un local comercial y un domicilio particular donde eran comercializados productos que infringían la Ley de Propiedad Industrial.

En dos procedimientos se fiscalizó un local comercial y un domicilio particular donde eran comercializados productos que infringían la Ley de Propiedad Industrial.

aduanaspdi17072026
nuestrospodcast
redescentollerasnatales

INCAUTAN 1.000 METROS DE REDES CENTOLLERAS EN ZONA DE PESCA DE PUERTO NATALES

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
redescentollerasnatales

INCAUTAN 1.000 METROS DE REDES CENTOLLERAS EN ZONA DE PESCA DE PUERTO NATALES

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
patrulleroroyalnavy

DOS VERSIONES, UN MISMO BUQUE: ARGENTINA PROTESTA POR EL HMS MEDWAY Y REINO UNIDO AFIRMA QUE ACTUÓ CONFORME AL DERECHO INTERNACIONAL

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Comisión

ORGANIZACIONES SOCIALES DE MAGALLANES SE ADJUDICARÁN MÁS DE 65 MILLONES DE PESOS DEL FFOIP 2026

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.