INCAUTAN 1.000 METROS DE REDES CENTOLLERAS EN ZONA DE PESCA DE PUERTO NATALES

El operativo de fiscalización se llevó a cabo en el sector Golfo Almirante Montt, Puerto Natales, y tuvo como objetivo verificar que la actividad extractiva se realice cumpliendo con las exigencias normativas, como el uso exclusivo de jaulas trampas, respetar la talla mínima de 12 cm, capturar únicamente a ejemplares machos, entre otras.





Ximena Gallardo, directora regional de Sernapesca en Magallanes, comentó: "Al momento de la inspección, la embarcación parecía estar en regla a simple vista, ya que en la cubierta se podía observar la presencia de las jaulas trampa, sin embargo, nuestro personal y el de la armada se percataron de las redes que se encontraban ocultas. Incautamos las redes y cursamos la citación correspondiente".

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La autoridad regional finalmente hizo un llamado a la responsabilidad, instando a utilizar solo los aparejos autorizados que permiten mayor selectividad de los ejemplares capturados para cumplir la normativa y asegurar un manejo sustentable del recurso.



