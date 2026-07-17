MINVU HABILITA AL TRÁNSITO CALLE ANGAMOS TRAS FINALIZAR OBRAS DE REPARACIÓN: AHORA VIENE LA AV. COLÓN Y 21 DE MAYO

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), junto al Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, habilitó este viernes el tránsito en calle Angamos tras finalizar las obras de conservación vial ejecutadas entre Arauco y pasaje Goleta Ancud, intervención destinada a mejorar las condiciones de seguridad y conectividad en uno de los sectores de alto tránsito de Punta Arenas.

La obra contempló la reposición de 120 metros cuadrados de pavimento de hormigón en dos puntos del sector, mediante el reemplazo completo de la estructura de la calzada. La intervención significó una inversión cercana a los $25 millones y forma parte del contrato "Conservación de Vías Urbanas de Emergencia", financiado por el Gobierno Regional y ejecutado por Serviu Magallanes, que registra un avance físico de 29%.

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, destacó que este tipo de proyectos reflejan el trabajo que desarrolla el ministerio para mejorar la infraestructura urbana y responder a las necesidades de la comunidad.

"Estamos muy contentos porque cumplimos. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo no solamente construye viviendas, también desarrolla obras de urbanización que mejoran la calidad de vida de las personas. Este contrato, cercano a los $4 mil millones, nos permite intervenir sectores prioritarios y entregar soluciones concretas para la comunidad. Hoy ponemos nuevamente en servicio calle Angamos y próximamente continuaremos con nuevas intervenciones en la Avenida Colón y calle 21 de Mayo", señaló la autoridad.

El contrato tiene por objetivo recuperar pavimentos deteriorados mediante la reposición completa de la estructura de calzada en distintos sectores de Punta Arenas. Además de los 14 tramos priorizados originalmente por el municipio, contempla una reserva de 5.000 metros cuadrados para responder a necesidades emergentes detectadas durante su ejecución.

De acuerdo con la legislación vigente (artículo 16 de la Ley N.º 19.175), la conservación de pavimentos urbanos corresponde a los gobiernos regionales y municipios. En este contrato, el Gobierno Regional de Magallanes aporta los recursos para su ejecución, mientras que el Servicio de Vivienda y Urbanización actúa como unidad técnica, a cargo de la licitación, inspección y supervisión de las obras.

Al respecto, el gobernador Jorge Flies Añón valoró el trabajo conjunto desarrollado con el Minvu para avanzar en la recuperación de la infraestructura vial de la ciudad.

"Este trabajo conjunto con el Ministerio de Vivienda nos permite responder a una necesidad que la comunidad ha planteado durante mucho tiempo. Este contrato cercano a los $4 mil millones hace posible intervenir sectores que presentaban un importante deterioro, como calle Angamos, y continuar con nuevas obras que mejorarán la circulación y la seguridad vial en distintos puntos de Punta Arenas", afirmó.

Tras la apertura de calle Angamos, el contrato continuará avanzando con nuevas intervenciones en distintos sectores de la ciudad, como la Avenida Bulnes y calle Bellavista que están en obras, y prontamente en calle 21 de Mayo y Avenida Colón, dando continuidad al programa de conservación vial que ejecutan el Minvu, Serviu Magallanes y el Gobierno Regional para mejorar la infraestructura urbana de Punta Arenas.