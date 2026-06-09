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9 de junio de 2026

ACTIVAN LEY AULA SEGURA TRAS AGRESIÓN A FUNCIONARIO EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL DE PUNTA ARENAS

La Seremi de Educación y el SLEP Magallanes coordinarán acciones de contención y prevención para evitar nuevos episodios de violencia.

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La Secretaría Regional Ministerial de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena se encuentra realizando un seguimiento permanente a los hechos de violencia ocurridos este martes 9 de junio en el Liceo Industrial Bicentenario Armando Quezada Acharán de Punta Arenas, incidentes que involucraron a estudiantes del establecimiento y que culminaron con la agresión a un funcionario de la comunidad educativa.

Frente a lo ocurrido, el seremi de Educación manifestó el rechazo categórico de la autoridad regional a cualquier acto de violencia dentro de los establecimientos educacionales.

“Rechazamos cualquier hecho de violencia que afecte a nuestras comunidades educativas. Por lo mismo, hemos comprometido todo nuestro apoyo al establecimiento y a los integrantes de esta comunidad educativa, así como también al Servicio Local de Educación Pública de Magallanes, con la finalidad de abordar esta situación y fortalecer el trabajo preventivo y de convivencia escolar”, señaló la autoridad.

Desde el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes informaron que, en coordinación con el establecimiento educacional, se activó el procedimiento establecido en la Ley Aula Segura respecto del estudiante involucrado directamente en la agresión al funcionario. Del mismo modo, se aplicaron los protocolos correspondientes para los demás estudiantes que participaron en la riña registrada al interior del recinto.

El funcionario afectado fue derivado para recibir atención médica en la Mutual de Seguridad, mientras que como medida preventiva se determinó la suspensión de clases durante la jornada de este miércoles 10 de junio.

La Seremi de Educación reiteró su compromiso con la seguridad, el respeto y la sana convivencia en los establecimientos educacionales de la región, subrayando que cualquier antecedente que pueda constituir una infracción a la normativa vigente o eventualmente configurar delitos deberá ser investigado por las autoridades competentes, quienes determinarán las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.

Asimismo, la cartera regional de Educación anunció que, junto al SLEP Magallanes, impulsará acciones de apoyo emocional, contención y acompañamiento para estudiantes, funcionarios, docentes y apoderados que se hayan visto afectados por esta situación.

Las autoridades señalaron que estas medidas buscan fortalecer la convivencia escolar y prevenir la ocurrencia de nuevos hechos de violencia, promoviendo espacios educativos seguros y respetuosos para toda la comunidad.

Fotografía Gerardo López. 

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