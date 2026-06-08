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8 de junio de 2026

MOP DEFINE SOLUCIÓN VIAL PARA INTERSECCIÓN RUTA 9 CON AVENIDA FREI EN PUNTA ARENAS

El estudio, desarrollado por la Dirección de Vialidad del MOP, tuvo como objetivo analizar la factibilidad técnica, económica y ambiental de mejorar la intersección estratégica ubicada en el acceso norte de Punta Arenas, considerando el crecimiento urbano y el aumento de la demanda vehicular en el sector.

PROYECTO

El Ministerio de Obras Públicas, a través de su Dirección de Vialidad, informó la finalización del Estudio de Preinversión “Mejoramiento intersecciones Ruta 9 sector: Circunvalación y Avda. Frei”, iniciativa que permitió definir la solución vial para uno de los principales puntos de conexión de la ciudad, en Ruta 9 con Avenida Frei.

 
El estudio, desarrollado por la Dirección de Vialidad del MOP, tuvo como objetivo analizar la factibilidad técnica, económica y ambiental de mejorar la intersección estratégica ubicada en el acceso norte de Punta Arenas, considerando el crecimiento urbano y el aumento de la demanda vehicular en el sector.

 
Tras un proceso que incluyó evaluación de alternativas y participación ciudadana, se definió avanzar con una solución específica para el nudo vial ubicado en la intersección de Ruta 9 con avenida Presidente Eduardo Frei Montalva.
De acuerdo con los resultados del estudio, la alternativa seleccionada corresponde a la implementación de una rotonda, solución que permite mejorar la conectividad entre los distintos ejes viales y optimizar la circulación de vehículos, incluyendo transporte de carga.

 
Esta propuesta fue definida considerando criterios relevantes como:

 
• No afectar el humedal existente en el entorno.
• No incorporar soluciones desniveladas.
• Facilitar la circulación de vehículos de alto tonelaje.

 
El diseño de rotonda permite resolver de forma eficiente los movimientos vehiculares, mejorando la seguridad vial al reducir velocidades y generando condiciones más seguras para peatones.

 
Asimismo, el estudio concluye que esta alternativa ofrece mayor fluidez en comparación con soluciones semaforizadas, evitando congestión y mejorando la operación del sistema vial en el sector.

 
El Seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, destacó que este estudio forma parte de la planificación estratégica para el desarrollo vial de la región, permitiendo avanzar en proyectos que mejoren la conectividad, la seguridad y la calidad de vida de las personas.

 
“Este estudio nos permite definir una solución concreta para un punto estratégico de la ciudad, contribuyendo a mejorar la conectividad y la seguridad vial en el acceso norte de Punta Arenas. La alternativa de rotonda responde a criterios técnicos, ambientales y urbanos, recogiendo además las observaciones de la comunidad y de los distintos servicios públicos, lo que garantiza una solución equilibrada y acorde al desarrollo que está experimentando la ciudad”, señaló el Seremi del MOP.

 
Asimismo, la autoridad subrayó que este tipo de iniciativas forman parte del trabajo permanente del MOP para abordar los desafíos de crecimiento y movilidad en la región, priorizando soluciones que sean sostenibles y seguras para todos los usuarios.

 
Los resultados del estudio fueron presentados en el auditorio del Edificio de los Servicios Públicos, a autoridades, organismos públicos, fuerzas armadas, agrupaciones medioambientales, y comunidad en general, en el marco del proceso de participación ciudadana, cerrando así la etapa de preinversión y sentando las bases para el desarrollo de futuros proyectos de infraestructura vial en la ciudad.

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PRISIÓN PREVENTIVA PARA ACUSADO DE SECUESTRO Y FEMICIDIO FRUSTRADO EN PUNTA ARENAS

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MOP DEFINE SOLUCIÓN VIAL PARA INTERSECCIÓN RUTA 9 CON AVENIDA FREI EN PUNTA ARENAS

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