INVESTIGAN MUERTE DE MUJER QUE HABÍA SIDO MADRE HACE POCOS DÍAS EN PUNTA ARENAS

La Fiscalía y las policías investigan la muerte de una mujer de aproximadamente 30 años, cuyo cuerpo fue hallado la noche de este miércoles al interior de una vivienda ubicada en calle Río Marazzi, en la población Ríos Patagónicos de Punta Arenas, región de Magallanes.

Según los primeros antecedentes, cerca de las 22:00 horas, personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) concurrió hasta el inmueble tras recibir una alerta de emergencia.

Una vez en el lugar, los equipos médicos constataron el fallecimiento de la mujer.

De acuerdo con información preliminar, fue la pareja de la víctima quien dio aviso a los servicios de emergencia. En una primera declaración, el hombre señaló haber encontrado a la mujer al interior de la vivienda con lesiones en el cuello que, según él, habrían sido autoinferidas.

Asimismo, se indicó que la víctima había sido madre hace pocos días, antecedente que ha generado conmoción entre vecinos del sector.

Por instrucción de la Fiscalía de Punta Arenas, personal especializado realizó peritajes en el sitio del suceso para establecer la dinámica de los hechos y determinar las circunstancias en que ocurrió el deceso.

Hasta el cierre de esta nota, el Ministerio Público no había entregado mayores antecedentes sobre el caso, mientras continúan las diligencias investigativas para esclarecer lo ocurrido.

Fuente: biobiochile.cl

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