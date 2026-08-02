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2 de agosto de 2026

ESTROMATOLITOS DE PORVENIR: EL PATRIMONIO NATURAL QUE PERMITE CONOCER UNA DE LAS FORMAS DE VIDA MÁS ANTIGUAS DEL PLANETA

​Ubicados a seis kilómetros de Porvenir, estos organismos pueden ser observados a través de un recorrido habilitado para visitantes, junto a diversas especies de fauna presentes en el lugar.

Estromatolitos

A solo seis kilómetros de Porvenir se encuentra uno de los atractivos naturales más singulares de Tierra del Fuego: los estromatolitos, estructuras vivas consideradas entre las formas de vida más antiguas del planeta y que constituyen un importante patrimonio natural de la región.

Los estromatolitos existen desde hace miles de millones de años y las formaciones presentes en esta laguna se han desarrollado durante miles de años, convirtiéndose en un valioso registro de la historia de la vida en la Tierra.

El parque cuenta con pasarelas que permiten recorrer el entorno de manera segura y observar de cerca este fenómeno natural, favoreciendo además la conservación del lugar y la experiencia de quienes lo visitan.

Durante el recorrido también es posible apreciar diversas especies de aves que habitan el sector, entre ellas flamencos, cisnes y patos silvestres, lo que convierte al lugar en un destino de interés tanto para quienes buscan conocer el patrimonio natural como para los amantes de la observación de fauna.


Fuente: @camiandradea en Instagram.

https://www.instagram.com/reels/DbRssl8R5XE/



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