SEREMI RODRIGO BRAVO LLAMÓ A POSTULAR A LOS PREMIOS REGIONALES DE CULTURA 2026 Y REFORZÓ EL COMPROMISO CON LA DESCENTRALIZACIÓN CULTURAL EN MAGALLANES

Durante su participación esta mañana en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, el Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes, Rodrigo Bravo Garrido, abordó la agenda cultural de la región, destacó el trabajo de descentralización impulsado por la cartera e invitó a la comunidad a participar en la convocatoria de los Premios Regionales de Cultura, Arte y Patrimonio 2026, cuyo plazo de postulación se extiende hasta el 14 de agosto.

En conversación con el matinal, la autoridad explicó que el trabajo del Ministerio se sustenta en tres grandes ejes: educación artística, fomento de la cultura y ciudadanía cultural, los que se desarrollan mediante una amplia red de programas que buscan fortalecer el ecosistema cultural en toda la región.







"La cultura es un ecosistema y nosotros tenemos como ministerio fomentamos tres grandes líneas que son educación artística, fomento de la cultura y ciudadanía cultural", señaló Bravo.



En ese contexto, destacó que las actividades tradicionales de Magallanes, como el Carnaval de Invierno y otros eventos masivos, no solo fortalecen la identidad regional, sino que además generan un importante impacto económico y turístico.

"La gente no tan solo lo espera, sino que viene de distintas partes y eso se complementa con el resto de actividades que nosotros como ministerio también fomentamos para que se hagan durante todo el año", afirmó.



Convocatoria a los Premios Regionales



Uno de los principales anuncios realizados durante la entrevista fue la apertura oficial de la convocatoria a los Premios Regionales de Cultura, Arte y Patrimonio 2026.

El seremi hizo un llamado a que sean las propias comunidades quienes propongan a las personas que han contribuido al desarrollo cultural de sus territorios.







"Hice una invitación a la ciudadanía a que presente a sus cultores. Hoy día tenemos la posibilidad de premiar a diez personas... principalmente que por favor vayan a las bases."



Asimismo, recordó que las postulaciones permanecerán abiertas hasta el 14 de agosto, invitando especialmente a las organizaciones y habitantes de todas las comunas de Magallanes a participar del proceso.



Cultura con sello regional y descentralización



Bravo destacó que el lanzamiento de la convocatoria en San Gregorio marcó un hito para el Ministerio, al realizarse por primera vez fuera de Punta Arenas, reforzando el compromiso con la descentralización cultural.

Según explicó, la decisión responde a la necesidad de reconocer el trabajo artístico y patrimonial que se desarrolla en comunas rurales y apartadas.







"Por primera vez fuera de la comuna más grande que es Punta Arenas se refuerza este compromiso de descentralización y el reconocimiento al trabajo cultural que se hace en realidad en toda la región."



Añadió que el objetivo es continuar llevando actividades y reconocimientos a localidades que históricamente han tenido menos acceso a la oferta cultural.







"Necesitamos potenciar... llegar a esos lugares más alejados para fomentar la cultura de ese espacio y también llevar lo que podamos a esas personas que les es muy difícil de repente optar a alguna actividad cultural o patrimonial."





Puntos de Cultura Comunitaria



Durante la entrevista también abordó el fortalecimiento de los Puntos de Cultura Comunitaria, programa que recientemente benefició a siete organizaciones de la región con una inversión cercana a los 69 millones de pesos.

El seremi explicó que esta iniciativa busca fortalecer organizaciones que desarrollan un trabajo permanente con sus comunidades.







"Reconoce y fortalece las organizaciones comunitarias que desarrollan un trabajo cultural permanente dentro de una comunidad."



Como ejemplo destacó el trabajo del Colectivo Matices, agrupación de mujeres dedicada a la pintura, cuyo trabajo combina investigación y creación artística.

Según indicó, este tipo de iniciativas demuestra que la cultura también fortalece la cohesión social y la identidad local.



Cultura como herramienta de reinserción



Otro de los temas abordados fue el trabajo desarrollado junto al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, donde el Ministerio implementa el programa de Lectura, Escritura y Oralidad mediante la iniciativa "Diálogos en Movimiento".

Bravo relató que durante una visita al centro conocieron a jóvenes que escriben sobre sus propias experiencias, transformando la escritura en una herramienta de reflexión y crecimiento personal.







"Nos encontramos con la grata sorpresa de que en ese lugar hay jóvenes que están escribiendo su experiencia de lo que significa vivir un proceso tan difícil como ese."



Agregó que el objetivo es seguir desarrollando actividades culturales, talleres y encuentros con escritores que contribuyan a fortalecer los procesos de reinserción.



Amplia agenda cultural para las vacaciones de invierno



El seremi también destacó la variada programación cultural disponible durante las vacaciones de invierno, poniendo énfasis en la Convención de Circo del Fin del Mundo, que contempla espectáculos, talleres, competencias y una gala final abierta a la comunidad.

Asimismo, valoró el crecimiento de iniciativas literarias como Magallanes en 100 Palabras y otros concursos que fomentan la lectura y la escritura en todas las edades.







"La gente está volviendo a retomar los libros. El libro en papel, está atreviéndose a escribir... es una forma también de expresar sentimientos."



Finalmente, Rodrigo Bravo invitó a la comunidad a mantenerse informada sobre la programación cultural a través de las plataformas del Ministerio y reiteró el llamado a participar en la convocatoria de los Premios Regionales.







"Por favor no se olviden de la convocatoria. Premios regionales, por favor inscriban a personas, ya sea de sus distintas comunas, porque necesitamos premiar a quienes son los cultores de nuestras tradiciones."



