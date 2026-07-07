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7 de julio de 2026

FRENTE AMPLIO MAGALLANES EXIGE LA RENUNCIA DEL DELEGADO PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE ÚLTIMA ESPERANZA TRAS VULNERACIÓN DE LA PRIVACIDAD DE JOVEN FALLECIDO

​La colectividad calificó como de extrema gravedad las declaraciones públicas realizadas por el Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza, Liber Lazo, en las que expuso antecedentes clínicos, escolares y privados de un joven fallecido en Puerto Natales, y solicitó además la instrucción de un sumario administrativo.

frenteampliomagallanes

El Frente Amplio Magallanes manifestó su más categórico rechazo a las declaraciones emitidas por el Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza, Liber Lazo, quien expuso públicamente información de carácter clínico, escolar y personal de un joven fallecido en Puerto Natales.

La colectividad calificó los hechos como de una gravedad ética y legal excepcional, señalando que las declaraciones vulneran el derecho a la privacidad de la víctima, estigmatizan su memoria y revictimizan tanto a su familia como a la comunidad. Asimismo, sostuvo que este tipo de actuaciones se encuentran muy lejos de los estándares de respeto, prudencia y responsabilidad que deben caracterizar el actuar de una autoridad de Gobierno.

En este contexto, el Frente Amplio exigió la renuncia inmediata de Liber Lazo al cargo de Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza, argumentando que utilizó una plataforma institucional para divulgar información privada de un ciudadano, afectando gravemente la confianza pública y debilitando el rol que las instituciones deben desempeñar en la promoción y protección de la salud mental.

Asimismo, la colectividad emplazó a la Delegada Presidencial Regional de Magallanes a instruir un sumario administrativo con la máxima celeridad, considerando que las declaraciones constituyen una infracción evidente a los deberes funcionarios y a los principios que rigen el ejercicio de la función pública.

El presidente regional del Frente Amplio Magallanes, Pablo Cifuentes, señaló que "cuando una autoridad utiliza su investidura para exponer antecedentes privados de una persona fallecida, se cruza un límite que un Estado democrático no puede normalizar. Quienes ejercen cargos públicos tienen el deber de proteger la dignidad y los derechos de las personas, no de vulnerarlos. Por ello, creemos que la gravedad de estos hechos hace indispensable que Liber Lazo presente su renuncia y que se determinen las responsabilidades administrativas correspondientes".

Por su parte, la consejera regional por la Provincia de Última Esperanza, Ximena Montaña, manifestó que "Puerto Natales es una comunidad profundamente afectada por esta tragedia y lo último que necesitan la familia y sus seres queridos es que desde una autoridad pública se expongan antecedentes personales que solo contribuyen al dolor y a la estigmatización. La salud mental debe abordarse con respeto, empatía y absoluta confidencialidad, especialmente cuando hablamos de personas y familias que atraviesan una situación tan dolorosa".

Finalmente, el Frente Amplio Magallanes reafirmó su compromiso con la promoción y protección de la salud mental, el respeto irrestricto a la dignidad de las personas y el fortalecimiento de instituciones que resguarden los derechos de toda la ciudadanía. La colectividad sostuvo que ninguna autoridad puede utilizar su investidura para vulnerar la intimidad de las personas ni contribuir a la estigmatización de quienes enfrentan situaciones de especial vulnerabilidad.

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