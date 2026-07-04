MUNDIAL DE FÚTBOL: EXPERTAS ENTREGAN CINCO IDEAS PARA QUE NIÑOS Y NIÑAS APRENDAN MIENTRAS VEN LOS PARTIDOS

El Mundial de Fútbol de la FIFA, que este año se disputa en México, Canadá y Estados Unidos, no solo reúne a millones de personas frente a las pantallas para seguir los partidos, sino que también puede convertirse en una oportunidad de aprendizaje para niñas y niños. Así lo plantean especialistas de Fundación Integra, quienes destacan que el entusiasmo por el fútbol puede favorecer el desarrollo de habilidades emocionales, cognitivas, sociales y motrices mediante actividades sencillas en familia.

Carla Bustos Peña, educadora de párvulos y coordinadora de Currículum y Evaluación de Fundación Integra, explicó que los encuentros deportivos permiten conversar sobre emociones como la alegría, la sorpresa o la tristeza, ayudando a que niñas y niños aprendan a identificarlas y expresarlas. Además, indicó que compartir estos momentos fortalece los vínculos familiares y genera experiencias significativas para la primera infancia.

Las especialistas también señalan que los partidos pueden utilizarse para reforzar aprendizajes matemáticos al contar goles, tarjetas o tiros al arco, identificar números de camisetas, comparar resultados o ubicar a los jugadores en la cancha. A ello se suma la posibilidad de conocer los países participantes, sus culturas, idiomas, banderas y tradiciones, promoviendo el interés por la diversidad cultural.

Desde Fundación Integra también destacan que el fútbol ofrece una oportunidad para conversar sobre el respeto, el trabajo en equipo, la perseverancia y el cumplimiento de las reglas, además de incentivar la actividad física mediante juegos o pichangas familiares. Asimismo, invitan a transformar cada partido en un espacio de diálogo y participación, donde niñas y niños puedan expresar sus ideas, desarrollar su creatividad y aprender jugando.

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