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15 de agosto de 2026

CARRERAS DE GALGOS: CONGRESO RETOMARÁ EL DEBATE SOBRE SU PROHIBICIÓN EL 18 DE AGOSTO

La Cámara de Diputadas y Diputados volverá a abordar el proyecto que busca prohibir las carreras de perros en Chile, iniciativa que se encuentra en primer trámite constitucional.

PERROS GALGOS

La Cámara de Diputadas y Diputados retomará el próximo 18 de agosto la discusión del proyecto que busca prohibir las carreras de perros, principalmente de galgos, luego de nuevas postergaciones durante las últimas semanas. La iniciativa propone modificar la Ley N°21.020 sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía.

El proyecto cuenta con el informe de la Comisión de Medio Ambiente y plantea prohibir las carreras de perros en todo el territorio nacional, estableciendo sanciones para quienes las organicen, promuevan o difundan. La discusión enfrenta a quienes respaldan la prohibición con quienes plantean que la actividad puede desarrollarse bajo regulaciones y estándares de bienestar animal.

Desde la academia, la decana de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Alba, Cecilia Echeverría, planteó que el debate debe considerar las condiciones de los animales durante todo su ciclo de vida, incluyendo entrenamiento, transporte, descanso, atención veterinaria y qué ocurre con los perros cuando dejan de competir. También apuntó a las apuestas asociadas a estas competencias y a los posibles circuitos informales o ilegales.

La discusión se suma a otros pronunciamientos públicos sobre la actividad. El Colegio Médico Veterinario ha manifestado su rechazo a las carreras de galgos, mientras que el futbolista y exseleccionado nacional Charles Aránguiz también expresó públicamente su respaldo a su prohibición. En agosto de 2024, la Cámara ya había rechazado un proyecto relacionado con esta materia, con 58 votos a favor, 68 en contra y 13 abstenciones.

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